Eliminar ciudadanía por nacimiento aumentará población indocumentada

Bajo la orden ejecutiva del presidente Trump que prohibe la ciudadanía por nacimiento, los expertos predicen que 255,000 niños se verán afectados cada año, creando una clase marginada de 2.7 millones de menores para 2045. Muchos de ellos se convertirían en apátridas.

La orden del presidente, emitida en su primer día en el cargo, afectaría a los niños nacidos de padres indocumentados, pero también a los de personas que se encuentran en Estados Unidos con visas temporales, como los trabajadores H-1B.

La esperanza para que esta orden no entre en vigor está cifrada en que varias organizaciones de derechos civiles han presentado demandas y escritos amicus que impugnan la orden ejecutiva de Trump.

Durante la videoconferencia “¿Puede el presidente Trump eliminar legalmente la ciudadanía por nacimiento?” organizada por American Community Media (ACOM), expertos y defensores de los migrantes hablaron de las implicaciones.

A quiénes afecta

Martin Kim, director de defensa de la organización Inmigración de Asian Americans Advancing Justice | AAJC dijo que los opositores a una sociedad abierta y libre siempre han visto al principio del derecho a la ciudadanía por nacimiento como una amenaza a su visión racista y excluyente desde antes de la Enmienda 14, vigente a partir de los 1800s.

“El presidente emitió una orden ejecutiva para poner fin al derecho de la ciudadanía por nacimiento para ciertos niños, pero no puede cambiar la Constitución a través de una orden”.

Señaló que todos los nacidos en Estados Unidos, salvo excepciones extremas son ciudadanos estadounidenses por nacimiento.

Se han presentado varias demandas contra este intento ilegal de restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento, basado en que no puede ser eliminado, solo porque una persona así lo decida.

“La orden ejecutiva específicamente afecta a las personas cuyos padres no tienen un estatus migratorio, o que están en el país con una visa temporal”.

Mencionó que el argumento del presidente Trump es que su administración tiene el poder para determinar unilateralmente, quien obtiene la ciudadanía de Estados Unidos, y eso es una propuesta muy peligrosa.

“La comunidad está abrumadoramente con miedo, confusión y preocupación porque no está claro cómo se implementaría, especialmente si la Corte Suprema decide que no pueden parar la orden a nivel nacional, y entonces los estados y hospitales que expiden certificados de nacimiento tendrían que figurarse que le dirían a los padres”.

Enfatizó que la orden ejecutiva está actualmente bloqueada y continuarán vigilando que pase en la Corte Suprema y en muchos de los tribunales en los que se han presentado demandas.

El efecto contrario

Julia Gelatt, directora asociada del programa de política de inmigración de Estados Unidos del Migration Policy Institute, dijo que la orden ejecutiva busca reducir la población indocumentada, pero lo que encontraron en un estudio en el que participó la demógrafa Jenniffer Van hook es que haría lo opuesto.

“La orden ejecutiva aumentaría la población inmigrante indocumentada a 2.7 millones los próximos 20 años, y a 5.4 millones en los próximos 50 años”.

Precisó que esto es un estimado del número de niños que nacerían sin ciudadanía o estatus legal en EE UU de inmigrantes indocumentados o gente con visa temporal.

“Calculamos que 1.7 millones de esas personas nacerían en Estados Unidos de padres nacidos en el país, pero aun así se considerarían no autorizadas o sin estatus legal”.

Por lo tanto, afirmó que esta orden ejecutiva tendría múltiples efectos multigeneracionales si los tribunales la permiten y se mantiene vigente.

“Estimamos que 225,000 bebés nacerían en Estados Unidos sin ciudadanía o estatus legal; 12.5 millones de nacimientos para 2050”.

Remarcó que sin ciudadanía por derecho de nacimiento, millones de niños nacidos en Estados Unidos quedarán sin acceso a beneficios públicos como la ayuda financiera para la universidad y a trabajar legalmente.

“En realidad, la rescisión del derecho de ciudadanía por nacimiento tendría la consecuencia no deseada de aumentar la población inmigrante no autorizada en lugar de reducirla”.

Anotó que por otra parte hay estimaciones de que tenemos 30,000 nacimientos de hijos de turistas cada año, lo cual es una verdadera preocupación y podría ser un abuso de la política de ciudadanía por nacimiento.

Una orden enfocada en los latinos

César Ruiz, abogado de LatinoJustice dijo que la ciudadanía por nacimiento es, en gran medida, el colmo de las acciones que hemos visto que deshumanizan y luego intentan privar de derechos a los latinos y a otros grupos inmigrantes.

Por eso, dijo que poco después de la entrada en vigor de la orden ejecutiva, presentaron una impugnación en Nueva York, un estado donde los inmigrantes son una institución fundamental en la vida de la población.

“Representamos a la Nueva York Immigration Coalition y a Rural and Migrant Industries, dos organizaciones con profundos vínculos con la comunidad estadounidense, y a dos madres embarazadas que tendrán hijos que podrían ser privados de su ciudadanía”.

Mencionó que hay cuatro razones en las que basan sus argumentos.

“El primero, que la ciudadanía por nacimiento no debería depender del lugar de nacimiento de los padres ni de ningún otro factor arbitrario. Es un concepto arraigado no solo en la Constitución, sino en nuestra historia”.

Mencionó que el segundo punto es que se trata de una flagrante extralimitación por parte del gobierno al atacar a la comunidad latina.

“Hemos visto ataques contra venezolanos, salvadoreños, deportaciones de personas incluso con estatus permanente”.

Como tercer punto, mencionó que ningún presidente debe tener el poder para modificar la Constitución, ya que crearía problemas catastróficos.

” La cuarta es que este asunto socavaría fundamentalmente todos los derechos que se derivan de la ciudadanía. No se trata solo de la emisión de un certificado de nacimiento sino de todos los derechos que esta conlleva”.

Una larga historia

El profesor Robert S. Chang, director ejecutivo del Korematsu Center for Law and Equality de la UC Irvine School of Law, dijo que el derecho a la ciudadanía por nacimiento no es algo aislado sino que está conectado a una larga historia.

“El Congreso creó en 1790 una ley de naturalización para permitir que las personas blancas pudieran naturalizarse. Eso precipitó la crisis que llevó a la Guerra Civil porque las personas afroamericanas sin importar cuántas generaciones fueran libres, nunca podrían convertirse en ciudadanos”.

Afirmó que el Congreso tuvo que hacer las enmiendas 13, 14 y 15 para que los afroamericanos pudieran ser reconocidos como ciudadanos.

Pero luego en 1882, con la Ley de Exclusión China se prohibió que los trabajadores que vinieran de China pudieron ser ciudadanos.

“El caso Wong Kim Mart contra Estados Unidos en 1897 permitió que sus hijos pudieran ser ciudadanos basado en una interpretación de la Enmienda 14”.

El profesor Chang dijo que tenemos una cadena ininterrumpida de 127 años de reconocimiento de la ciudadanía por nacimiento, y a lo largo del tiempo se ha mantenido un esfuerzo por limitar quién puede obtenerla.