Michelle Obama, exprimera dama; y su esposo Barack Obama, exmandatario de la nación, mostraron un gesto de humanidad al acudir al banco de alimentos Dion´s Chicago Dreams, organización local sin fines de lucro ubicada en Englewood, donde se empacaban alimentos que más tarde se repartirían en un sector de la “Ciudad de los Vientos” entre las personas de menor ingreso para garantizarles un plato de comida durante la Cena de Acción de Gracias.

El concepto de crear Dion’s Chicago Dream para combatir la inseguridad alimentaria surgió por iniciativa de Dion Dawson, oriundo de Englewood, quien arrancó con un refrigerador comunitario en 2020.

No obstante, en la actualidad la organización emplea a 57 personas y brinda asistencia alimentaria en toda la ciudad.

Durante su vista en las instalaciones del banco de alimentos, la pareja presidencial no se limitó a observar cómo se introducían despensas en el interior de cajas, sino que, durante algunos minutos, participó de manera activa en el proceso.

A través de algunas fotografías y un video compartido en la cuenta de Instagram de la abogada de Chicago se observa cómo mientras ella iba colocando naranjas y manzanas en varias cajas, el expresidente se dedicaba a cargar algunas de ellas exhibiendo la fortaleza de sus brazos.

“He aprendido que me estoy haciendo mayor. Con la edad llega una profunda sabiduría”, se le escucha decir a Barack Obama en una reflexión acerca de lo aprendido este año.

Cabe señalar que el demócrata de 65 años cada vez se muestra más activo en su regreso a la arena política impulsado a su partido para irse recuperando de la perdida de la presidencia y del control de ambas Cámaras, en 2024.

De hecho, Obama a encabezado múltiples mítines de aspirantes demócratas a escaños y gobernaturas recabando millones de dólares a través de donativos.

Con respecto a su esposa Michelle, a pesar de haber sido considerada como una opción para disputar la presidencia, inicialmente como relevó de Joe Biden, y después rumbo a las elecciones de 2028, ella se rehúsa a mantenerse ligada a la política y prefiere dedicar su tiempo a sus empresas y proyectos personales, como es la producción y conducción de un podcast en mancuerna con Craig Robinson, su único hermano.

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