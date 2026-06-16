“Michelle Obama es hombre”: comentario de Josh Hokit en la UFC desata críticas

La exprimera dama Michelle Obama volvió a ser objeto de ataques y teorías conspirativas después de que el peleador de artes marciales mixtas Josh Hokit realizara un comentario que desató una ola de críticas por su contenido racista, misógino y transfóbico.

El episodio ocurrió durante una velada de la UFC celebrada en los jardines de la Casa Blanca, un evento promovido por el presidente Donald Trump como parte de las actividades para conmemorar su cumpleaños número 80.

Tras obtener una victoria, Hokit tomó el micrófono durante una entrevista con el comentarista y podcaster Joe Rogan y lanzó una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales.

“Michelle Obama es un hombre. ¿Verdad, Estados Unidos?”, dijo el peleador frente a miles de asistentes.

La declaración provocó reacciones inmediatas y reavivó un rumor sin fundamento que ha circulado durante años en sectores de extrema derecha contra la esposa del expresidente Barack Obama.

Un ataque basado en viejos estereotipos

Las afirmaciones sobre la supuesta identidad de género de Michelle Obama han sido desacreditadas repetidamente, pero continúan apareciendo en espacios vinculados a teorías conspirativas y movimientos ultraconservadores.

Diversos expertos han señalado que este tipo de ataques combinan elementos de racismo, misoginia y transfobia, especialmente cuando se dirigen contra mujeres negras en posiciones de poder o visibilidad pública.

El término misogynoir, acuñado por la académica Moya Bailey, describe precisamente la intersección entre racismo y misoginia que enfrentan las mujeres afroamericanas.

La controversia también recordó comentarios previos realizados por Hokit. Según reportó ESPN, el luchador utilizó expresiones similares en enero pasado al referirse a la estrella de la WNBA, Brittney Griner, a quien también llamó “hombre” durante una entrevista posterior a una pelea.

Michelle Obama ya había respondido a estos ataques

En su libro “Becoming”, publicado en 2018, Michelle Obama abordó las campañas de desinformación y los ataques personales que enfrentó durante los años en que su familia ocupó la Casa Blanca.

“He oído hablar de esos rincones oscuros de internet que cuestionan todo sobre mí, incluso si soy mujer u hombre”, escribió la ex primera dama.

Obama reconoció que muchas de esas críticas fueron dolorosas, pero aseguró que intentó no permitir que definieran su imagen pública.

Dana White se desmarca de la polémica

Menos de 24 horas después de la controversia, el presidente y director ejecutivo de la UFC, Dana White, rechazó públicamente las declaraciones de Josh Hokit sobre Michelle Obama y calificó el comentario como “desagradable y falso” y marcó distancia de lo ocurrido durante el evento celebrado en la Casa Blanca.

En un mensaje enviado a la revista Time, White aseguró que, aunque es un firme defensor de la libertad de expresión, considera inapropiado realizar ataques personales contra familiares de figuras públicas. “Entiendo que los Obama son figuras públicas, pero estoy totalmente en contra de decir cosas desagradables y falsas sobre las familias de las personas. Todos conocen mi postura sobre la libertad de expresión, pero odio ese tipo de absurdos”, afirmó.

Por su parte, la Casa Blanca evitó pronunciarse sobre la polémica generada por los comentarios del peleador. Según CNN, tampoco hubo una respuesta inmediata sobre lo ocurrido durante la velada de la UFC. Asimismo, un portavoz de la organización remitió a los medios a las declaraciones de White y no confirmó si Hokit enfrentará alguna sanción disciplinaria por sus palabras.

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