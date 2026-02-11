Vance minimiza video racista de Trump sobre los Obama

El vicepresidente J.D. Vance defendió a Donald Trump y aseguró que el presidente no necesita disculparse por el video racista que compartió en Truth Social y luego eliminó. En el material, la expareja presidencial, Barack y Michelle Obama, aparecía con cuerpos de simios, lo que provocó fuertes críticas.

“¿Debería disculparse por publicar un video y luego eliminarlo? No, no lo creo”, declaró Vance a CNN desde Azerbaiyán, al concluir un viaje oficial al extranjero. Estas declaraciones se suman a las previas de Trump, quien afirmó que “no cometió un error” al publicar el video, aunque responsabilizó a un miembro de su equipo por no revisar el contenido completo: “Alguien se descuidó y no vio una parte muy pequeña”.

El video generó reacciones adversas dentro del Partido Republicano. El senador Tim Scott, aliado de Trump en Carolina del Sur, calificó el material como potencialmente “lo más racista que ha salido de la Casa Blanca” si resultaba auténtico. A pesar de esto, Vance minimizó el escándalo: “No es una verdadera controversia. Tenemos problemas mucho, mucho más reales en los que enfocarnos”.

Even if this was a Lion King meme, a reasonable person sees the racist context to this. The White House should do what anyone does when they make a mistake: remove this and apologize. https://t.co/53Pv7xXCef — Senator Pete Ricketts (@SenatorRicketts) February 6, 2026

Polémica diplomática y mensajes eliminados

Las declaraciones de Vance coincidieron con otra polémica reciente. Horas antes, el vicepresidente compartió en X un mensaje sobre su visita al memorial Tsitsernakaberd en Armenia, usando el término “genocidio armenio” para referirse a las masacres de 1915. El mensaje fue eliminado rápidamente, siguiendo la política de la administración Trump de evitar el uso de esa expresión para no generar tensiones diplomáticas con Turquía.

El respaldo de Vance a Trump refleja la postura de la administración frente a las críticas públicas, tratando de minimizar el impacto político del video y reafirmando que los problemas reales para la administración se encuentran en otras áreas de gestión.

