Tim Scott denuncia racismo por comparar a los Obama con monos

El senador republicano Tim Scott, de Carolina del Sur, criticó públicamente al presidente Donald Trump tras la viralización de un video que mostraba al expresidente Barack Obama y a la exprimera dama Michelle Obama con cuerpos de simios. El clip, que fue eliminado poco después por la Casa Blanca, generó una ola de reacciones y reavivó el debate sobre racismo en Estados Unidos.



Scott, quien es el único senador republicano afroamericano, y considerado un aliado de Trump en varios temas, reaccionó con dureza a través de su cuenta de X donde afirmó que esperaba que la información fuera falsa, porque de ser cierta sería “lo más racista” que ha visto proveniente de la Casa Blanca. También pidió directamente que el contenido fuera eliminado.

BREAKING: Trump just posted a video on Truth Social that includes a racist image of Barack and Michelle Obama as monkeys.



There’s no bottom pic.twitter.com/zPEGa94dYO — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 6, 2026

Polémica por video de Obama y acusaciones de racismo

El jueves por la noche, Trump compartió un video en su cuenta de Truth Social donde en los segundos finales aparecían las cabezas de Barack y Michelle Obama superpuestas en cuerpos de primates, moviéndose al ritmo de una canción asociada a El Rey León.



Horas después de la controversia, un funcionario de la Casa Blanca dijo que la publicación fue hecha por error por un miembro del personal y que ya había sido retirada.



Sin embargo, la explicación no frenó las críticas; varios republicanos también expusieron su descontento, tal es el caso del representante Mike Lawler quien calificó el video como “incorrecto” y “ofensivo”, señalando que, fuera o no intencional, debía eliminarse y ofrecerse una disculpa.



El video completo, según los reportes, se centraba principalmente en teorías de fraude electoral sobre 2020 que no han sido comprobadas. No obstante, fue la escena final la que detonó la polémica.

