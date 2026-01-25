Obama advierte que valores fundamentales de EE.UU. están “bajo ataque”

El expresidente Barack Obama calificó el asesinato de Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, como “una tragedia desgarradora” y “una llamada de atención a todos los estadounidenses, independientemente del partido, de que muchos de nuestros valores fundamentales como nación están cada vez más bajo ataque”.

Obama dijo que los agentes federales de inmigración y de seguridad no estaban operando de manera legal ni responsable en Minnesota.

“Durante semanas, la gente de todo el país ha estado indignada, con razón, por el espectáculo de reclutas enmascarados del ICE y otros agentes federales actuando con impunidad y empleando tácticas que parecen diseñadas para intimidar, acosar, provocar y poner en peligro a los residentes de una importante ciudad estadounidense”, declaró.

The killing of Alex Pretti is a heartbreaking tragedy. It should also be a wake-up call to every American, regardless of party, that many of our core values as a nation are increasingly under assault. pic.twitter.com/0JmEsJ1QFW — Barack Obama (@BarackObama) January 25, 2026

Añadió que estas tácticas ya habían resultado en los tiroteos fatales de dos ciudadanas estadounidenses: Pretti y Renee Good, ambas en Minneapolis.

“Los agentes federales de seguridad y de inmigración tienen un trabajo difícil. Pero los estadounidenses esperan que cumplan con sus deberes de manera legal y responsable, y que colaboren con las autoridades estatales y locales, en lugar de oponerse a ellas, para garantizar la seguridad pública”, destacan en el texto compartido en redes sociales el exmandatario demócrata y la exprimera dama.

Sin embargo, “actúan con impunidad y emplean tácticas que parecen diseñadas para intimidar, acosar, provocar y poner en peligro a los residentes de una importante ciudad estadounidense”.

El exmandatario añadió que Trump y otros funcionarios de la administración parecían ansiosos por intensificar la retórica antes de que se iniciara una investigación, y a pesar de que “parecen ser directamente contradichas por las pruebas en video”.

Sigue leyendo:

“En lugar de intentar imponer cierta disciplina y rendición de cuentas sobre los agentes que han desplegado, el presidente y los actuales funcionarios de la administración parecen ansiosos por escalar la situación”, apunta.

Obama llamó a los estadounidenses a apoyar la ola de protestas pacíficas en Minneapolis y otras partes del país.

Sigue leyendo: