Protestas en Los Ángeles contra ICE tras muerte de Alex Pretti en Minneapolis

Cientos de personas se manifestaron este sábado en Los Ángeles como protesta por la muerte de un hombre de 37 años a balazos de un agente federal de inmigración en Minneapolis.

Un enfermero de cuidados intensivos de un hospital de veteranos, identificado como Alex Pretti, murió a tiros a manos de un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) la mañana de este sábado.

La muerte de Pretti fue la segunda de un ciudadano estadounidense que ocurrió este mes en Minneapolis por disparos de un agente federal de inmigración tras la de Renee Good, el 7 de enero.

En el centro de Los Ángeles, los manifestantes protestaron frente al edificio federal, instalación que estaba protegida por guardias.

Líderes religiosos llevaron a cabo una protesta y vigilia más silenciosa contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la que pidieron la intervención de los legisladores.

En sus discursos, los oradores hicieron mención de Alex Pretti y Renee Good, así como de Keith Porter Jr., quien murió por disparos de un agente de ICE fuera de servicio en Northridge en la víspera de Año Nuevo.

“Estoy muy preocupado. Llevo tiempo preocupado. Parece que esto no tiene nada que ver con la inmigración“, expresó el reverendo Jamie Edwards-Acton, de la Sociedad de la Resistencia Sagrada de la Diócesis Episcopal de Los Ángeles.

Además del centro de Los Ángeles, se llevaron a cabo otras manifestaciones en North Hollywood y Boyle Heights, entre otras zonas de la región.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras esto sucede, no solo contra nuestros hermanos y hermanas indocumentados, sino contra las personas que salen a las calles para documentar estos actos corruptos, bárbaros y deshumanizantes que comete ICE”, dijo uno de los organizadores, Jordan Peña.

“Por eso, pensamos que era importante estar aquí ahora mismo. Necesitamos unirnos y hacerles saber que no nos quedaremos de brazos cruzados mientras continúan estas injusticias”, agregó Peña en una entrevista con la cadena ABC.

De acuerdo con la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, no se debe permitir que el miedo y la fuerza definan las ciudades, ni que el gobierno federal las convierta en zonas de guerra.

“La Operación Metro Surge, la represión militarizada del gobierno federal que ha cobrado vidas inocentes y aterrorizado a innumerables familias, es inaceptable“, declaró Bass en un comunicado.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lleva a cabo la Operación Metro Surge con el propósito de arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados, que desde diciembre de 2025 se centró en las zonas metropolitanas de Minneapolis y St. Paul, y posteriormente se expandió a todo Minnesota.

La alcaldesa agregó que Los Ángeles ha manifestado su apoyo a Minneapolis, St. Paul y a aquellas ciudades que defienden los derechos y las libertades civiles de los ciudadanos.

“Nos opondremos a todo intento de silenciar a nuestras comunidades, aterrorizar a nuestros barrios y socavar las protecciones de la Constitución. No lo permitiremos. Lo resistiremos”, agregó.

Por la noche, antes de que terminara la concentración de la gente, los manifestantes advirtieron que seguirán protestando para que rindan cuentas las agencias federales por lo que ha ocurrido durante los operativos de inmigración.

Las protestas contra ICE en Los Ángeles se desarrollaron en un ambiente pacífico, en contraste con los disturbios que ocurrieron en Minnesota, donde el Departamento de Seguridad Nacional dijo que un manifestante le arrancó a un oficial parte de un dedo de un mordisco.

