Walz anuncia movilización de la Guardia Nacional tras muerte de Alex Pretti por agentes federales

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, ordenó este sábado la movilización de la Guardia Nacional estatal tras la muerte de Alex Pretti, un ciudadano de Minneapolis a manos de un agente federal de inmigración, en medio de las redadas migratorias a gran escala impulsadas por el gobierno del presidente Donald Trump.

“Sí, los estamos movilizando”, confirmó Walz al ser cuestionado sobre el despliegue militar, en medio en un contexto de creciente tensión entre residentes de la ciudad y los miles de agentes federales enviados para ejecutar los operativos migratorios.

Guardia Nacional refuerza seguridad federal

Durante la misma conferencia de prensa, el general de División Shawn Manke, comandante de la Guardia Nacional de Minnesota, explicó que las tropas llevaban más de una semana en estado de preparación y que su activación se dio tras una solicitud formal de las fuerzas policiales del condado de Hennepin.

La primera misión de las tropas será garantizar la seguridad del edificio federal Whipple, una instalación que alberga a agentes de inmigración desplegados en Minneapolis.

Manke evitó precisar el número exacto de efectivos movilizados, aunque aseguró que el contingente es “adecuado para la solicitud” y que se continúa activando a más personal.

Lo que se sabe sobre la víctima

De acuerdo con las autoridades, el hombre fallecido era Alex Pretti, un ciudadano blanco, de 37 años, contaba aparentemente con permiso legal para portar armas y no tenía antecedentes relevantes con las fuerzas de seguridad.

Videos difundidos en redes sociales muestran a más de media docena de agentes federales forcejeando con el hombre momentos antes de que se produjeran los disparos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que el individuo portaba un arma semiautomática y dos cargadores con munición, aunque el caso permanece bajo investigación.

Segundo caso mortal en menos de tres semanas

Walz y otros funcionarios locales exigieron al gobierno federal poner fin a los operativos migratorios en la ciudad, al señalar que se trata del segundo incidente fatal en poco más de dos semanas.

El pasado 7 de enero, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mataron a tiros a Renee Good, una mujer de 37 años, mientras se encontraba dentro de su automóvil durante un operativo migratorio.

Redadas masivas ordenadas por Trump

Las redadas en Minneapolis comenzaron a principios de enero, luego de una orden directa del presidente Donald Trump. Desde entonces, la ciudad ha recibido un despliegue de agentes federales cinco veces mayor que toda la fuerza policial local, según autoridades estatales.

El reforzamiento de los operativos se dio tras la difusión de un documental de un youtuber conservador que volvió a poner en el foco presuntos casos de malversación de fondos federales en guarderías vinculadas a miembros de la comunidad somalí, lo que intensificó la presencia de agencias migratorias en la región.

