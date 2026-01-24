Agente de ICE mata a una persona durante un nuevo operativo de detención en Minnesota

Tim Walz, gobernador de Minnesota, dio a conocer que, durante un nuevo operativo de detención, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le disparó a un civil, quien minutos después perdió la vida, ante lo cual le exige al presidente Donald Trump retirar a la agencia de Minneapolis y de otras ciudades.

“Acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro horrible tiroteo perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación. Saque de Minnesota a los miles de oficiales violentos y sin entrenamiento. ¡Ya!”, señala un mensaje publicado por el mandatario demócrata en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Minutos después, Brian O’Hara, jefe de policía de Minneapolis, dio a conocer que el incidente ocurrió cuando un grupo de agentes trató de detener a un hombre quien, presuntamente portaba un arma, y de ahí se desprende el hecho de que le dispararan ocasionándole la muerte.

“El sospechoso también tenía dos cargadores y ninguna identificación; esto parece una situación en la que un individuo quería causar el máximo daño y masacrar a las fuerzas del orden”, indicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a través de un mensaje publicado en la plataforma X.

Algunas zonas de Minneapolis asemejan ser una zona de guerra ante los métodos de dispersión de personas que suele emplear el personal de ICE. (Crédito: Abbie Parr / AP)

Al percatarse que un civil había recibido un disparo, otras personas que se encontraban en el lugar comenzaron a mostrar hostilidad en contra del personal de ICE y, aunque desde hace días un juez les prohibió a los agentes federales utilizar gases lacrimógenos, varios representantes de medio informativos presentes en el lugar reportaron que estos los emplearon con el objetivo replegar a las personas.

“Alrededor de 200 alborotadores llegaron al lugar y comenzaron a obstruir y agredir a las fuerzas del orden en el lugar, se implementaron medidas de control de multitudes para la seguridad del público y las fuerzas del orden”, señaló el DHS en defensa del personal de ICE.

Cabe señalar que, en lo que va del mes, en Minneapolis son ya tres los tiroteos donde se han visto involucrados agentes federales.

Sin embargo, las protestas de la ciudadanía denotaron a partir de que Jonathan Ross le quitó la vida a Renee Good, durante un operativo de detención llevado a cabo el 7 de enero.

Una semana después, otro agente del ICE disparó a un inmigrante venezolano en la pierna y el ambiente se enrareció todavía más en la ciudad.

