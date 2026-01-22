Padre del niño utilizado por ICE como cebo para detenerlo es señalado por “abandonarlo” a su suerte

Adrián Alexander Conejo Arias, padre del niño de cinco años utilizado como cebo por un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detenerlo en Minneapolis, es señalado por presuntamente haber abandonado al infante.

La detención del inmigrante ecuatoriano se produjo el 20 de enero, pero a diferencia de otras, causó indignación debido a que, para obligarlo a entregarse, los oficiales de inmigración arribaron hasta la puerta de su domicilio acompañados de Liam Ramos, un pequeño estudiante de prescolar quien es uno de los integrantes de la familia del sudamericano.

Ante la delicada situación, el sujeto buscado por ser considerado como peligroso para el resto de la ciudadanía, optó por entregarse y, tanto él como su pequeño vástago fueron llevados a un centro de detención temporal para definir su futuro.

Al difundirse en redes sociales una imagen del indefenso estudiante de prescolar portando un gorro azul en medio del operativo, los cuestionamientos sobre la ética de los agentes de ICE comenzaron a subir de tono.

“¿Por qué detienen a un niño de 5 años? No me digan que este niño va a ser clasificado como un criminal violento”, cuestionó horas más tarde Zena Stenvik, superintendente de las Escuelas Públicas de Columbia Heights, durante una conferencia de prensa.

Sin embargo, a través de un mensaje publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aclaró que el infante en cuestión no fue utilizado como se plantea, pues previamente su propio padre lo había abandonado a su suerte para librarse del operativo de ICE.

“El 20 de enero, ICE llevó a cabo una operación dirigida para arrestar a Adrian Alexander Conejo Arias, un inmigrante ilegal de Ecuador que fue LIBERADO en los EE.UU. por la administración Biden.

La mayor operación para detener y deportar inmigrantes en Estados Unidos continúa en marcha. (Crédito: Ross D. Franklin / AP)

Cuando los agentes se acercaron al conductor, Adrián Alexander Conejo Arias, huyó a pie, abandonando a su hijo. Para su seguridad, uno de nuestros oficiales de ICE permaneció con él mientras los demás oficiales detenían a Conejo Arias”, indica parte del texto.

Asimismo, se hace hincapié en que a los inmigrantes en proceso de deportación se les brinda la opción de que, si sus hijos son menores edad y nacieron en Estados Unidos, puedan permanecer en el país o bien ser deportados.

“Se pregunta a los padres si desean ser deportados con sus hijos, o ICE los colocará con una persona de confianza designada por ellos. Esto concuerda con las medidas de control migratorio de administraciones anteriores.

Los padres pueden controlar su salida y recibir un vuelo gratuito y $2,600 dólares con la aplicación CBP Home. Al usar la aplicación CBP Home, los inmigrantes indocumentados tienen la oportunidad de regresar legalmente”, especifica el resto del mensaje.

Sigue leyendo:

• ICE detiene a cuatro estudiantes en Minnesota, incluyendo a un niño de 5 años

• ICE confirma redadas en Maine y casi 50 arrestos hasta ahora

• El DHS reporta detención de 7,000 criminales, ¿confirma que la mayoría de inmigrantes arrestados no tiene historial criminal?