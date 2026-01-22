ICE detiene a cuatro estudiantes en Minnesota, incluyendo a un niño de 5 años

La comunidad escolar de Columbia Heights, en el norte de Minneapolis, vive días de angustia tras la detención de cuatro estudiantes del distrito por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), entre ellos un niño de apenas cinco años y una niña de diez, en operativos realizados durante las últimas dos semanas.

La superintendente del distrito, Zena Stenvik, confirmó en conferencia de prensa que los arrestos ocurrieron en distintos puntos del vecindario y en horarios variados, incluso cuando los menores se dirigían o regresaban de la escuela. “Nuestra sensación de seguridad está sacudida y nuestros corazones están destrozados”, afirmó.

“¿Por qué detener a un niño de 5 años? No pueden decirme que este niño será clasificado como un delincuente violento”, declaró la superintendente de Columbia Heights, a la prensa.

El caso que más ha conmocionado ocurrió cuando el pequeño de cinco años fue detenido junto con su padre a la entrada de su vivienda, después de volver del preescolar. Según las autoridades escolares, los agentes aprovecharon la presencia del niño para tocar la puerta e intentar verificar si había más personas dentro del domicilio.

Entre los otros casos figura un estudiante de 17 años arrestado camino a la secundaria; una alumna de la misma edad detenida junto con su madre la semana pasada; y una niña de cuarto grado, de diez años, interceptada mientras caminaba hacia la escuela con su madre. Durante ese arresto, la menor alcanzó a llamar por teléfono a su padre para avisarle que agentes de ICE se las llevaban.

ICE detained a 5-year-old child in Minnesota to use as "bait."



An innocent child.



America, let this sink in. This is what the government is doing right in front of our eyes. pic.twitter.com/KQ7FWLoEEy — Ken Martin (@kenmartin73) January 22, 2026

Temor en las escuelas y tensión política

Stenvik denunció que agentes federales han rodeado planteles, seguido autobuses escolares y patrullado vecindarios, lo que ha generado miedo entre alumnos, padres y maestros. Casi un tercio de los estudiantes del distrito se ha ausentado en días recientes por temor a ser detenidos.

Las familias de los cuatro menores tienen procesos de asilo en curso y ninguna contaba con una orden de deportación vigente, de acuerdo con el distrito. Todos fueron trasladados a centros de detención en Texas.

Hasta ahora, ICE no ha emitido una postura oficial sobre estos arrestos. Sin embargo, un día antes de que se hicieran públicos, el jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregg Bovino, aseguró que la agencia no abandonará Minneapolis pese a las protestas, al sostener que sus operativos se enfocan en personas indocumentadas con antecedentes criminales.

"Our operations are lawful, they are targeted, and they are focused on individuals who pose a serious threat to this community. They are not random and they are not political." @CMDROpAtLargeCA



Governor Walz and Mayor Frey have refused to enforce the law. DHS will FLOOD THE… pic.twitter.com/ofwAkZUTNm — Homeland Security (@DHSgov) January 20, 2026

Esta agresiva táctica de ICE ocurre en un clima de máxima tensión política entre la administración de Donald Trump y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, intensificado tras la reciente muerte de una ciudadana estadounidense a manos de un agente migratorio.

Mientras los tribunales deciden sobre los límites de la autoridad federal, las escuelas de las Ciudades Gemelas intentan proteger a una población infantil que hoy vive bajo la sombra de la deportación.

