Familia de Long Beach se autodeporta a México por acoso de ICE

Ante la amenaza de una deportación contra el padre, una familia tomó la decisión de autodeportarse a México para continuar con su vida después de haber residido por más de dos décadas en Long Beach.

Francisco Burgueño era la cabeza de una familia con estatus mixto. Mientras él permaneció indocumentado por más de 20 años en Estados Unidos, su esposa y dos hijos son ciudadanos estadounidenses.

Durante meses, Burgueño vivió permanentemente con el temor de ser perseguido y arrestado por agentes federales de inmigración, lo que le afectaba en su trabajo como jardinero. Por lo tanto, la familia tomó la decisión de emprender el viaje a México.

Triste por abandonar su hogar en Long Beach, la familia tomó la carretera hacia Otay Mesa llevando las pocas pertenencias que pudieron cargar en su camioneta y en un remolque.

“Decidir mejor nuestro futuro en vez de que el gobierno decida nuestro futuro, en vez de esperar que lo agarren y que lo manden a una cárcel”, dijo la esposa de Francisco, Sonia Burgueño, después de cruzar a territorio mexicano, en una entrevista con la cadena Telemundo.

Sonia mencionó que el acecho que presuntamente vivió Francisco al ser perseguido por los agentes de migración mientras trabajaba como jardinero fue lo que la motivó a ella y a sus dos hijos a acompañar al padre de familia a continuar su sueño, ahora en México.

“Sentí la impotencia que él sentía y me conmovió el corazón. Yo no quiero que mi esposo viva así. Mi esposo no es una persona que vive la vida con miedo”, agregó Sonia.

Antes de abandonar el país, la familia Burgueño tuvo una experiencia con oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Las autoridades migratorias interceptaron el vehículo en el que viajaba la familia, y cuando Francisco les declaró que estaban emprendiendo el viaje a México, le preguntaron por qué no se había deportado a través de la aplicación CBP Home.

“Le tomaron sus huellas. Todo esto es como su firma, y le dijeron que no puede entrar al país por diez años“, dijo Sonia.

Francisco expresó que entró a los Estados Unidos cuando tenía 19 años, pero fue deportado. Por esa razón, nunca pudo regularizar su estatus migratorio, aunque su esposa e hijos son ciudadanos estadounidenses.

“Me siento humillado, ya no tenía esperanza de que podía vivir con libertad en ese país. Vivir con miedo no es vivir. Nos vamos juntos, y eso es lo más importante”, dijo Francisco, quien aseguró sentirse libre nuevamente.

A la familia Burgueño le faltaban varios días de camino para llegar a su futuro hogar, en Sinaloa, México.

Para emprender el viaje, la familia hispana vendió el negocio de jardinería que Francisco logró construir durante 20 años en Long Beach, además de sacar a uno de sus hijos de la escuela.

“Estados Unidos no es el único país en el que puedes triunfar y puedes alcanzar el sueño que tú quieres. Lo puedes obtener en cualquier otro país, claro que toma trabajo”, mencionó Sonia.

Miembros de la comunidad crearon una página de GoFundMe para solicitar apoyo que se entregará a la familia para sus gastos de traslado a México, trámites para legalizar su vehículo, reinstalar su negocio de jardinería y para los arreglos de su futuro hogar.

“Estos costos compuestos se han acumulado rápidamente, colocando una carga pesada sobre una familia trabajadora que simplemente intenta permanecer unida, permanecer segura y reconstruir la estabilidad”, se lee en la publicación.

Sonia reconoció que no será fácil esta nueva etapa de su vida debido a que deja a seres queridos en Estados Unidos.

“Es muy difícil para mí poder dejar a mi familia. Mi mamá tiene 83 años, es ciudadana de Estados Unidos”, mencionó.

Para Francisco, el cambio a México representa la oportunidad de reencontrarse con el lugar donde vivió su niñez.

“Voy a estar en el lugar donde crecí, donde tuve mi mejor niñez y sin tener que preocuparme de que me miren diferente“, aseguró.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha proporcionado estadísticas sobre el número de inmigrantes que se han autodeportado desde el inicio de la segunda administración del presidente Trump.

