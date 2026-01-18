Jardinero de Los Ángeles se autodeporta a México tras ser detenido por ICE

Un jardinero se autodeportó a México después de haber sido arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el área de North Hollywood.

El trabajador, identificado como Alberto Cabral, de 73 años, llegó a los Estados Unidos cuando tenía 15 años. Durante cerca de 60 años, el hispano ha vivido en Los Ángeles y ha trabajado como jardinero con clientes de Westwood, West Hollywood y Hollywood Hills.

A pesar de tener problemas de salud durante los años recientes, Cabral nunca había faltado a su trabajo y se convirtió en una persona muy querida en la comunidad local, de acuerdo con vecinos y clientes del jardinero latino.

Ruby Llamas, clienta de Cabral durante muchos años, dijo que el hispano padecía afecciones médicas, como cardiopatías y diabetes, y mencionó que recientemente se fracturó la pantorrilla y el coxis. Sin embargo, el jardinero hispano no dejó de cumplir con sus labores.

A pesar de las décadas de vivir en Los Ángeles, Cabral nunca arregló su condición migratoria y el 7 de enero, mientras laboraba en la casa de Llamas, en West Hollywood, el hispano fue detenido por agentes federales de inmigración.

“Se acercaron a él de forma agresiva y él les dijo: ‘Por favor, no me toquen, estoy herido. No me resistiré, pero, por favor, no me lastimen’. Fueron más amables con él, pero se mantuvieron muy firmes al momento en que se lo llevaron”, relató la vecina de West Hollywood.

Posteriormente, Cabral fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano, en el centro de Los Ángeles, donde se le ofreció la opción de salir voluntariamente de los Estados Unidos, lo que aceptó y se autodeportó a Tijuana, México, alegando su seguridad y salud como principales razones.

Cabral era el principal cuidador y proveedor económico de su madre, de 97 años, y de su novia, Gloria Blanco, de 70 años.

Llamas creó una página de GoFundMe para solicitar ayuda económica para ayudar a los familiares del jardinero hispano con los gastos médicos y de manutención.

