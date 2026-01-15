Redadas de ICE en Los Ángeles causan pánico entre trabajadores de la construcción

Los agentes federales de inmigración intentaron arrestar a trabajadores de la construcción en Los Ángeles, incluso sobre los techos de las casas.

En la ciudad de Montebello, en el condado de Los Ángeles, se observó la presencia de presuntos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el momento en que llegaron a una propiedad donde laboraban trabajadores de la construcción.

En un momento, uno de los agentes federales subió por una escalera al techo, lo que provocó la huida de los obreros, quienes corrían y saltaban de un techo a otro para escapar. Ninguno de los trabajadores fue detenido.

“En realidad, estaban asustados, temían por sus vidas. No sabían lo que estaba pasando“, expresó el empleador que contrató a los trabajadores, identificado como Manny, en una entrevista con la cadena ABC.

El contratista mencionó que se dirigió al lugar de la obra en el primer momento en que se enteró de lo que había ocurrido, y encontró a todos los trabajadores nerviosos y asustados.

“Nos reunimos y oré por todos ellos, por su protección y para que Dios nos diera paz en estos momentos difíciles”, dijo.

Manny mencionó que la situación que sucede actualmente con los operativos de inmigración no solo afecta a las personas que ICE tiene como objetivo, sino que también afecta a todas las personas que intentan sobrevivir con su trabajo.

De acuerdo con grupos de derechos civiles, se reportaron al menos 20 operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas desde el este de Los Ángeles hasta el centro de la ciudad.

Los grupos de activistas dijeron que la redada que ocurrió este miércoles en Montebello fue una de las que se llevaron a cabo en toda la región.

Se reportó la presencia de agentes federales en el centro de Los Ángeles, Commerce y Pico Rivera, donde los oficiales confrontaban a las personas en áreas públicas.

“Están usando una violencia brutal contra una población civil desarmada para imponer su voluntad política“, dijo uno de los líderes de la Unión del Barrio, Ron Góchez.

“La situación se está intensificando, así que sabemos que debemos continuar con nuestro trabajo, seguir organizándonos y seguir defendiendo a nuestra comunidad“, agregó el activista defensor de la comunidad inmigrante.

Góchez hizo mención de la ley de California que prohíbe que los agentes federales de inmigración usen mascarillas mientras se encuentren en operativos en el estado, al decir que es una norma que no se cumple.

“No tienen que acatar las leyes estatales ni las ordenanzas locales, y por eso aprobar estos proyectos de ley sin sentido en California, cuando se trata de agentes federales que no tienen por qué escucharlos, es realmente una pérdida de nuestro tiempo”, aseguró.

Ante la presencia de agentes de ICE, residentes de Montebello reconocieron que tienen temor de salir de sus casas.

Hasta la mañana de este jueves, el Departamento de Seguridad Nacional no había informado sobre el número de operativos migratorios que se llevaron a cabo este miércoles en el sur de California.

