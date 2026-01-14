Manifestante pierde ojo por disparo de agente federal en Orange

Un manifestante perdió la visión del ojo izquierdo tras recibir el impacto de un proyectil no letal que disparó a corta distancia un agente federal durante una protesta contra ICE en la ciudad de Santa Ana, en el condado de Orange.

Familiares y otros manifestantes denunciaron este martes el incidente, que dejó a la víctima, identificada como Kaden Rummler, de 21 años, ensangrentada y con heridas graves que le ocasionaron la pérdida de la visión del ojo izquierdo.

La lesión del manifestante ocurrió la noche del viernes 9 de enero afuera del edificio federal de inmigración en Santa Ana, durante una protesta por la muerte de Renee Good a causa de balazos de un agente de inmigración en Minneapolis.

En la protesta en Santa Ana participaron cientos de personas, y al anochecer un grupo pequeño permanecía en el exterior del edificio federal manifestándose contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En un momento, los asistentes comenzaron a quemar lo que parecía una bandera estadounidense mientras gritaban: “¡Justicia para Renee Good!”.

Las personas subieron las escaleras de la plaza, donde se encontraban varios agentes con equipo antidisturbio, quienes comenzaron a intentar hacer retroceder a los manifestantes.

Instantes después, cuando dos oficiales detienen a uno de los manifestantes, otras personas se acercan a las autoridades, entre ellas la víctima, identificada por familiares como Kaden Rummler, quien recibe en el ojo izquierdo el impacto a corta distancia de un proyectil no letal.

Rummler se llevó una mano al rostro mientras caía al suelo, mientras otros manifestantes gritan a los oficiales que lo dejen en paz. Sin embargo, uno de los agentes sujetó a la víctima y la arrastró hacia el interior del edificio federal.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, declaró que el grupo de manifestantes eran alborotadores violentos y mencionó que dos oficiales sufrieron heridas, sin dar detalles sobre el tipo de lesiones de los agentes ni de Rummler.

McLaughlin dijo que dos manifestantes fueron arrestados y acusados de agresión a un agente federal y de alteración del orden público.

Las autoridades federales no proporcionaron información sobre el tipo de proyectiles que se dispararon durante el incidente, pero otro de los manifestantes dijo este martes que eran bolas de pimienta.

En una conferencia de prensa realizada este martes, la tía de Rummler, Jeri Rees, declaró que su sobrino había perdido la visión del ojo izquierdo.

“Está completamente ciego. Tiene un agujero en el globo ocular”, expresó.

Rees mencionó que su sobrino, un estudiante universitario, estuvo hospitalizado durante varios días y que fue sometido a una cirugía de seis horas por la lesión en el ojo.

De acuerdo con su familiar, Rummler salió del hospital este martes y los médicos iban a llevar a cabo estudios para determinar la composición de los fragmentos, así como una evaluación sobre si se requieren procedimientos adicionales para extraerlos.

Rees dijo que, a pesar de las lesiones por el impacto que recibió en el ojo, su sobrino recibió una citación por conducta desordenada.

Durante la conferencia de prensa de este martes, en una declaración leída por otro manifestante, Rummler dijo que sintió un zumbido y presión alrededor de cráneo cuando fue arrastrado hacia el edificio federal, sangrando y con dificultades para respirar.

“Nunca volveré a ver con mi ojo izquierdo, ni siquiera la luz. Me alegro de estar vivo para contar mi historia“, expresó Rummler en su declaración.

Los manifestantes, miembros del grupo “Atrévete a Luchar”, se negaron a mencionar en qué hospital habían tratado a Rummler.

Katelyn Skye Seitz, una de las manifestantes arrestadas el viernes y que se identificó en la conferencia de prensa como Skye Jones, dijo que el grupo acudió para protestar por la muerte de Renee Good y contra las agencias gubernamentales que respaldan los operativos de ICE.

En una denuncia federal se alega que Seitz no abandonó la propiedad pese a las advertencias y que arrojó un cono naranja a los oficiales. También se hace mención de que se resistió al arresto y que golpeó a un agente en el hombro y en la ingle.

