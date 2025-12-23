Tras orden de juez ICE brinda atención médica a dos arrestados en California

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acordó brindar atención médica inmediata a dos personas bajo custodia en el Centro de Detención de California City después de que presentaron una solicitud de ayuda de emergencia.

La atención médica por parte de ICE se acordó después de que un juez de San Francisco, a cargo del caso, emitió la instrucción como una orden judicial.

A principios de diciembre, los dos detenidos, Yuri Roque Campos y Fernando Viera Reyes, presentaron una solicitud de atención médica de emergencia después de que el personal médico del centro de detención ignorara el empeoramiento de su salud.

Previamente, un perito médico advirtió en una declaración jurada que cualquier retraso en la atención médica podría causar sufrimiento, e incluso, la muerte.

Los dos hispanos están representados por Prision Law Office, Keker Van Nest & Peters LLP, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y el California Collaborative for Immigrant Justice.

Roque Campos y Viera Reyes son parte de una demanda colectiva en curso que impugna las condiciones en el Centro de Detención de California City, en el condado de Kern, que es la instalación de ICE más grande de California para mantener a inmigrantes bajo custodia.

“Si bien nos alivia que el Sr. Roque Campos y el Sr. Viera Reyes finalmente reciban la atención médica que necesitan con urgencia, ICE nunca debió haberles negado la atención médica adecuada“, dijo Kyle Virgien, abogado principal del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU.

Virgien dijo que muchas personas permanecen en el centro de detención de ICE en California City y enfrentan las mismas condiciones inhumanas que pusieron en peligro la vida de los dos hispanos detenidos.

“Seguiremos luchando para garantizar que todas las personas arrestadas en el Centro de Detención de California City reciban la atención médica que necesitan con urgencia“, agregó el abogado.

El socio de Keker Van Nest & Peters LLP, Cody Harris, dijo que no tendría que ser necesario un equipo de abogados ni la intervención de un juez para garantizar que las personas detenidas por ICE tengan acceso a atención médica adecuada cuando enfrentan problemas médicos que ponen en riesgo su vida.

“Nos alivia que nuestra moción haya impulsado al gobierno a actuar tras meses de negligencia. Ahora nos centramos en garantizar que las condiciones y la atención médica en California City cumplan con la ley”, expresó Harris.

Para la abogada supervisora de la Oficina Legal de Prisiones, Tess Borden, Roque Campos y Viera Reyes no deberían haber tenido que esperar meses para recibir la atención médica que los agentes de ICE sabían que necesitaban desde que llegaron al centro de detención.

“No nos detendremos con esta victoria. Seguiremos trabajando para garantizar que ellos, y todos los detenidos en California City, reciban la atención médica que necesitan y a la que tienen derecho por ley”, agregó Borden.

