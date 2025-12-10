Juez ordena a Trump detener despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles

Un juez ordenó este miércoles a la administración Trump detener el despliegue de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles y devolver el control de las tropas al gobierno estatal.

El juez de distrito Charles Breyer, de San Francisco, concedió una orden preliminar solicitada por funcionarios de California que rechazaron la medida extraordinaria del presidente Donald Trump de utilizar a la Guardia Nacional estatal sin la aprobación del gobernador para impulsar sus esfuerzos de control migratorio.

Sin embargo, suspendió la decisión hasta el lunes para dar tiempo al Departamento de Justicia (DOJ) para que presente una apelación.

Sigue leyendo: Jueza federal ordena a Trump retirar la Guardia Nacional de Washington, D.C

El gobierno del presidente Trump federalizó la Guardia Nacional de California en junio como respuesta a los actos violentos que se desataron en el centro de Los Ángeles debido a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La administración Trump desplegó más de 2,000 elementos de la Guardia Nacional, además de 700 marines, enviados desde su base en Camp Pendleton, con el propósito de salvaguardar edificios federales y la integridad de los agentes de inmigración en la ciudad.

Unas semanas después, las autoridades federales dieron la orden de retirar 1,350 efectivos de las calles de Los Ángeles, mientras que dieron la instrucción de que la presencia militar se extendiera hasta febrero de 2026.

Sigue leyendo: Jueza de Tennessee dictamina que despliegue de la Guardia Nacional en Memphis es ilegal

Actualmente, 100 miembros de la Guardia Nacional de California permanecen en la ciudad de Los Ángeles.

Además, Trump intentó utilizar efectivos de la Guardia Nacional de California para enviarlos a la ciudad de Portland, Oregon, como parte de su estrategia de desplegar fuerzas militares en ciudades gobernadas por los demócratas a pesar de la resistencia y oposición de alcaldes y gobernadores.

“Los fundadores diseñaron nuestro gobierno como un sistema de pesos y contrapesos. Sin embargo, los demandados dejan claro que el único cheque que quieren es uno blanco“, escribió el juez Breyer en su dictamen.

Sigue leyendo: Miembros de la Guardia Nacional de Texas y California abandonarán Portland y Chicago

La Casa Blanca adelantó que planea apelar la decisión del juez.

“El presidente Trump ejerció su autoridad legal para desplegar tropas de la Guardia Nacional en apoyo de agentes y recursos federales tras los violentos disturbios que líderes locales se negaron a detener”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en un comunicado.

El gobernador Gavin Newsom y el fiscal general de California, Rob Bonta, presentaron una demanda en contra de la orden de Trump para federalizar las tropas de la Guardia Nacional estatal.

Sigue leyendo: Juez autoriza despliegue de miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental en Washington D.C.

La nueva determinación del juez Breyer bloquea una extensión que mantenía a las tropas bao control federal hasta febrero. De los 300 soldados que permanecían en Los Ángeles, 200 fueron enviados a Oregon.

El estatuto al que recurre Trump para usar la Guardia Nacional requiere una invasión, rebelión u otra situación en la que el presidente no pueda, con las fuerzas regulares, ejecutar las leyes de los Estados Unidos.

Trump ha señalado principalmente esta última condición previa, además de argumentar que los jueces federales no tienen por qué cuestionar la decisión del presidente. Breyer descartó este argumento y continuó discrepando de que se cumpliera la condición previa.

Sigue leyendo: Jueza federal bloquea permanentemente el despliegue de la Guardia Nacional en Portland

“Sin una demostración de que la capacidad del presidente para ejecutar la ley está siendo impedida en el momento del despliegue, carece de motivos adecuados para la federalización“, dijo Breyer.

El conflicto legal en Los Ángeles representa una de las que se desarrollan en todo el país por el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional por instrucciones del presidente Trump.

Abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijeron que la administración Trump todavía necesitaba tropas militares en el área de Los Ángeles para ayudar a proteger al personal y la propiedad federal.

Sigue leyendo:

· 6 de cada 10 estadounidenses se oponen a usar tropas o la Guardia Nacional para combatir el crimen

· El Pentágono ordena a la Guardia Nacional establecer fuerzas de acción rápida contra disturbios civiles

· Corte de Apelación dividida sobre los despliegues militares dentro del país