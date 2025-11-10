Juez autoriza despliegue de miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental en Washington D.C.

El juez Richard D. Lindsay autorizó el despliegue continuo de más de 300 miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental para patrullar las calles de Washington D.C., como parte de la iniciativa del presidente Donald Trump de enviar al ejército a ciudades gobernadas por demócratas.

El juez de circuito del condado de Kanawha dictó la sentencia tras escuchar los argumentos en una demanda presentada por una organización cívica que alegaba que el gobernador republicano Patrick Morrisey se había excedido en sus atribuciones cuando autorizó el despliegue de la Guardia Nacional en agosto.

Virginia Occidental se encuentra entre varios estados que enviaron miembros de la Guardia Nacional a la capital del país. Si bien la Guardia Nacional estatal ha declarado que su despliegue podría durar hasta finales de noviembre, la semana pasada se emitieron órdenes formales que prorrogaban el despliegue de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia en la ciudad hasta finales de febrero.

Cabe recordar que el gobernador republicano Patrick Morrisey autorizó el despliegue de la Guardia Nacional en agosto para apoyar los esfuerzos del presidente Donald Trump en la lucha contra el crimen en Washington D.C.

El Grupo de Acción Ciudadana de Virginia Occidental presentó entonces una demanda alegando que Morrisey se había excedido en sus atribuciones dado que la ley estatal, argumentó el grupo, el gobernador solo podría desplegar la Guardia Nacional fuera del estado para ciertos fines, como responder a un desastre natural o a la solicitud de emergencia de otro estado.

Además, en agosto, Trump emitió una orden ejecutiva declarando una emergencia delictiva en la capital del país, aunque el propio Departamento de Justicia afirma que los delitos violentos en D.C. se encuentran en su nivel más bajo en 30 años.

Actualmente, hay más de 2300 efectivos de la Guardia Nacional en la capital del país, provenientes del Distrito de Columbia, así como de Georgia, Alabama, Luisiana, Misisipi, Virginia Occidental, Ohio y Carolina del Sur. Estos efectivos se han encargado de recoger basura, esparcir mantillo y realizar otros proyectos de embellecimiento en el National Mall y las zonas más concurridas por turistas. También han colaborado con líderes comunitarios locales en diversos programas de participación ciudadana.

