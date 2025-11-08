Donald Trump desea que estadio de Washington Commanders lleve su nombre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría interesado en que el nuevo estadio de los Washington Commanders lleve su nombre, de acuerdo con un reporte de ESPN publicado este sábado. El ambicioso proyecto, valorado en $3,700 millones de dólares, se construye sobre los restos del antiguo Robert F. Kennedy Memorial Stadium, que albergó al equipo capitalino —entonces conocido como los Redskins— entre 1961 y 1996.

Según el informe, Trump ha estado directamente involucrado en las negociaciones relacionadas con el terreno, ya que pertenece al gobierno federal. El nuevo recinto tiene previsto inaugurarse en 2030, y varias fuentes aseguran que el presidente considera fundamental que su nombre quede asociado a la obra.

“Sería un nombre hermoso, ya que fue el presidente Trump quien hizo posible la reconstrucción del nuevo estadio”, declaró Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca.

Un alto funcionario citado por el mismo medio añadió: “Es lo que quiere el presidente, y probablemente sucederá”.

Un proyecto con implicaciones políticas y económicas

El estadio, más allá del aspecto deportivo, representa un punto de encuentro entre intereses políticos, económicos y simbólicos. El Distrito de Columbia —controlado actualmente por el Partido Demócrata— participa con $1,000 millones de dólares del presupuesto total, por lo que también tendrá voz en la elección del nombre. Además, el Servicio de Parques Nacionales, propietario del terreno, deberá aprobar cualquier cambio o denominación oficial.

Cabe destacar que para el momento de su inauguración en 2030, la administración federal podría estar bajo un nuevo gobierno, ya que el actual mandato de Trump culmina en 2028. Este factor podría influir decisivamente en si el estadio adopta el nombre del presidente o si se opta por un patrocinio corporativo, como ocurre con la mayoría de los recintos deportivos en Estados Unidos.

Pese a ello, las fuentes citadas por ESPN aseguran que Trump mantiene firme su deseo de ver su apellido en la fachada del nuevo estadio, argumentando que su gestión facilitó los permisos y acuerdos necesarios para la reconstrucción.

Se espera que el presidente asista este domingo al partido entre los Commanders y los Detroit Lions, invitado por Josh Harris, propietario del equipo. De acuerdo con el reporte, el tema del estadio podría ser abordado durante el encuentro, lo que marcaría un paso más en el intento del mandatario por vincular su legado político al fútbol americano profesional.

Si la iniciativa prospera, el nuevo hogar de los Commanders no solo simbolizaría el regreso del equipo a su histórica sede en la capital, sino también una de las decisiones más controvertidas en la intersección entre deporte y política en los últimos años.



