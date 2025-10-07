Mark Sánchez y los momentos después de ser presuntamente acuchillado (video)

En medio del complicado panorama legal que enfrenta Mark Sánchez, exquarterback de la National Football League (NFL), se dio a conocer un video donde se observa al exjugador de los New York Jets, Denver Broncos, Filadelfia Eagles y Washington Redskins, donde se observa ya herido en el estómago.

Dichas imágenes fueron publicadas por el periódico New York Post a través de un video de cámaras de seguridad donde se puede observar a Mark Sánchez caminando con pasos inseguros sobre una avenida instantes posteriores al supuesto enfrentamiento físico que sostuvo con un conductor de camión.

EXCLUSIVE: Mark Sanchez seen stumbling down Indianapolis sidewalk after being stabbed in fight with grease truck driver https://t.co/kqC8KugHS5 pic.twitter.com/fRTo4pYQIR — New York Post (@nypost) October 6, 2025

En la grabación, en formato en blanco y negro, se puede observar al exjugador visiblemente herido y con la mano sobre el abdomen, zona de su cuerpo donde habría recibido varias puñaladas. Aunque se le ve cubierto de sangre, Sánchez camina sin pedir ayuda, lo que ha despertado nuevas especulaciones sobre su papel en el incidente.

Mientras tanto, la policía de Indianápolis confirmó que la investigación sigue abierta y que se están analizando todos los ángulos del incidente, desde nuevos videos de seguridad, así como testimonios de testigos, sin que hasta el momento el implicado, ni sus asesores legales hayan emitido declaraciones públicas o manifestaciones en redes sociales después de la aparición del video.

La realidad es que este tema se ha viralizado y acaparado la atención de la prensa en Estados Unidos y en otras partes del mundo, sobre todo por el reconocimiento que acaparó durante su carrera profesional este exjugador y actual analista de origen latino.

Su panorama legal

Mientras tanto, Mark Sánchez tiene un panorama legal color de hormiga, sobre todo después de las imágenes que se filtraron del video de seguridad de los momentos posteriores al pleito en donde se vio involucrado y donde resultó herido presuntamente con una arma blanca.

Sobre todo porque el actual analista de la cadena Fox Sports y exmilitante de la NFL en varios equipos, fue acusado de agresión con lesiones corporales graves, que según las leyes podrían provocarle una pena entre uno a seis años de prisión.

Hasta el momento, en las declaraciones de las autoridades, el fiscal del condado de Marion, Ryan Mears, dijo que el cargo de delito grave se suma a las acusaciones menores que Sánchez ya enfrentaba y en donde se podrían agregar más cargos conforme se vaya desarrollando el caso, destacó el funcionario en conferencia de prensa junto al jefe del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis, Chris Bailey, sigue bajo investigación y podrían añadirse más cargos conforme avance el proceso.

Por lo pronto y de acuerdo a la declaración jurada de la policía, los incidentes violentos ocurrieron cuando Sánchez, de 38 años, aparentemente en estado de ebriedad, comenzó a acosar a un conductor de camión de 69 años que se había estacionado en una zona de carga de un hotel en el centro de Indianápolis y donde el enfrentamiento escaló rápidamente hasta volverse violenta.

Truck driver allegedly bashed by Mark Sanchez pictured in hospital with bloody injuries after stabbing ex Jets QB



A 69-year-old who was allegedly assaulted by Mark Sanchez in Indianapolis and then stabbed the former Jets quarterback has been pictured bloody and battered in his… pic.twitter.com/dQBthijQZr — Suhr Majesty™ (@ULTRA_MAJESTY) October 6, 2025

En los detalles de la investigación se indica que el exmariscal de campo de los New York Jets fue rociado con gas pimienta y apuñalado varias veces durante el altercado y que según el conductor habría reaccionado de esa manera al sentir en riesgo su integridad física echando mano de su cuchillo en defensa propia.

Finalmente, el fiscal señaló que el cargo más grave se justificó después de conocer la condición médica del conductor involucrado, quien habría sufrido lesiones considerables durante la pelea.

