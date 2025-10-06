Mark Sánchez enfrenta cargo por delito grave tras altercado en Indianápolis

El ex-quarterback Mark Sánchez enfrenta un cargo por delito grave de agresión que implica lesiones corporales graves. Sánchez también enfrenta cargos por delito menor derivados de un incidente del fin de semana en Indianápolis que condujo a su arresto.

Ryan Mears, Fiscal del Condado de Marion, hizo el anuncio sobre el nuevo cargo que puede acarrear una sentencia de uno a seis años de prisión y siguen realizando las investigaciones.

“Uno de los desafíos en un caso como este es que se trata de personas que reciben atención médica, y eso es, obviamente, lo más importante: que reciban el tratamiento adecuado”, dijo Mears. “Pero una vez que recibimos información adicional sobre el estado de salud actual de la víctima, nos quedó claro que era necesario presentar cargos adicionales”.

Sánchez había sido programado para una audiencia judicial el martes por los cargos originales, pero ésta fue reprogramada para el 4 de noviembre. Sánchez permanece hospitalizado y el lunes por la mañana se encontraba en condición estable.

¿Qué altercado tuvo Mark Sánchez en Indianápolis?

Sánchez, quien trabaja como analista de la cadena Fox Sports, fue rociado con gas pimienta y apuñalado varias veces durante un altercado nocturno en un callejón del centro de Indianápolis el fin de semana.

Esto resultó en cargos penales en su contra, según los registros judiciales presentados el domingo.

Una declaración jurada de la policía alega que Sánchez, con olor a alcohol, abordó a un camionero de 69 años que se estrelló en reversa contra los muelles de carga de un hotel, lo que provocó una confrontación fuera del vehículo que llevó al conductor a sacar un cuchillo para defenderse.

Sánchez fue hospitalizado con heridas de arma blanca en la parte superior derecha del torso, según la declaración jurada firmada por un detective de la policía. El conductor del camión, identificado como P.T., tenía un corte en la mejilla izquierda, añadió.

