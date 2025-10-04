Mark Sánchez, ex mariscal de campo de la NFL, grave tras ser apuñalado en Indianápolis

Mark Sánchez, ex quaterback de raíces mexicanas y quien militó en varios equipos de la NFL, fue apuñalado durante la madrugada de este sábado en Indianápolis, según la cadena de noticias Fox Sport, empresa donde actualmente labora como comentarista.

“Estamos profundamente agradecidos con el equipo médico por su excepcional atención y apoyo. Acompañamos a Mark en nuestros pensamientos y oraciones, y pedimos a todos que respeten su privacidad y la de su familia durante este tiempo”, señaló en un comunicado la cadena asegurando que el californiano de 38 años se encuentra estable. No se han anunciado arrestos.

Mark Travis John Sánchez se encontraba en la ciudad para participar en la transmisión del partido que el domingo disputarían los Indianápolis Colts ante Las Vegas Raiders.

De acuerdo con un reporte de la policía local, alrededor de las 00:30 horas del sábado, recibió una llamada alertando que en una calle del centro de Indianápolis se encontraban dos personas heridas, una de las cuales más tarde se determinó era Sánchez.

El Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis (IMPD) dio a conocer a través de un comunicado que está investigando lo que apunta a ser resultado de una riña.

“Los detectives creen que se trató de un incidente aislado entre dos hombres y no de un acto violento aleatorio. El caso se presentará a la Fiscalía del Condado de Marion para que se tome una decisión sobre la imputación de cargos”, indica la misiva.

Mark Sánchez debutó en la NFL como jugador de los Jets New York en 2009 y a lo largo de las 10 temporadas que participó en la NFL también fue integrante de las Philadelphia Eagles, los Denver Broncos y los Dallas Cowboys.

Entre sus logros deportivos destaca haber ayudado a los Jets a conseguir dos participaciones consecutivas en el Juego de Campeonato de la AFC.

Sánchez se ganó la estimación de un amplio sector de latinos pues es descendiente de mexicanos.

En 1911 su bisabuelo emigró de Zacatecas a Texas y después se trasladó al Valle Central de California donde como recolector de frutas decidió echar raíces.