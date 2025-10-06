Dak Prescott brilla y los Dallas Cowboys aplastan a los New York Jets

Dak Prescott ofreció una de sus mejores actuaciones de la temporada para liderar a los Dallas Cowboys a una contundente victoria 37-22 sobre los New York Jets.

El quarterback de Dallas brilló pese a jugar con una línea ofensiva parchada y sin varias de sus principales armas ofensivas.

Exhibición de Dak Prescott y dominio total

Prescott lanzó cuatro pases de touchdown, dos de ellos para Jake Ferguson, y completó 18 de 29 envíos para 237 yardas.

Bajo su liderazgo, los Cowboys lograron dos series ofensivas de más de 90 yardas en el segundo cuarto, a pesar de tener cuatro titulares ausentes en la línea ofensiva: Tyler Smith, Tyler Guyton, Tyler Booker y Cooper Beebe.

Dak Prescott sumó su juego número 12 en Dallas de cuatro o más pases de anotación. Ningún otro quarterback de los Cowboys tiene más juegos de cuatro o más touchdowns.

Además de Prescott, el corredor Javonte Williams firmó un partido espectacular con 135 yardas terrestres, un touchdown por tierra y otro por recepción. Por su parte, George Pickens sumó otra anotación aérea para un equipo que mostró equilibrio ofensivo y contundencia.

Los Cowboys (2-2-1) se recuperaron tras el empate 40-40 de la semana pasada ante Green Bay y enviaron un mensaje de fuerza en la NFC Este.

Defensa de Cowboys se recupera sin Micah Parsons

Sin Micah Parsons, la defensa de Dallas igualmente dominó al mariscal Justin Fields, limitando a los Jets a solo tres puntos hasta el tercer cuarto. Los Cowboys registraron cinco capturas, además de forzar un balón suelto crucial de Breece Hall que cambió el rumbo del partido.

Fields finalizó con 283 yardas, dos touchdowns y una intercepción, mientras que Hall acumuló 113 yardas terrestres pero cometió ese error clave.

Los Jets (0-5) siguen sin conocer la victoria bajo el mando del entrenador Aaron Glenn, quien se convirtió en el primer coach en la historia de la franquicia en iniciar con cinco derrotas consecutivas.

Para agravar su situación, el equipo se convirtió en el primero en la historia de la NFL en no registrar ninguna recuperación de balón (takeaway) en sus primeros cinco partidos de una temporada, según datos de ESPN Research.

