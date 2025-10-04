Falleció a los 39 años Arthur Jones, exjugador de NFL y campeón del Super Bowl 47

Arthur Jones, exjugador de la NFL y campeón del Super Bowl XLVII con los Baltimore Ravens, falleció a los 39 años. La noticia impactó al mundo del fútbol americano y a una familia marcada por el deporte de élite: Arthur era hermano mayor de Jon Jones, excampeón de UFC, y de Chandler Jones, también campeón del Super Bowl y figura de la liga.

We are terribly saddened to learn of Arthur Jones’ sudden passing. pic.twitter.com/waPIF3Bj7K — Baltimore Ravens (@Ravens) October 3, 2025

Eric DeCosta, vicepresidente ejecutivo y gerente general de los Ravens, expresó su pesar a través de un comunicado oficial. En sus palabras, describió a Jones como alguien “amable, cortés y entusiasta”, además de resaltar su profundo cariño por “su familia, compañeros de equipo y amigos”.

El legado de Jones en la NFL está ligado a Baltimore. Fue elegido por los Ravens en la quinta ronda del Draft de 2010, tras destacarse en la Universidad de Syracuse. Solo dos años después, se convirtió en pieza clave del equipo que conquistó el Trofeo Vince Lombardi frente a los San Francisco 49ers en Nueva Orleans.

Protagonista en la final y referente en el vestuario

En aquel Super Bowl, sus jugadas resultaron determinantes. Recuperó un balón suelto de LaMichael James en el segundo cuarto, lo que abrió la puerta a una ofensiva que terminó en touchdown para poner el marcador 14-3. Poco después, detuvo a Frank Gore en una jugada crucial dentro de la zona roja, obligando a San Francisco a conformarse con un gol de campo.

Ya en la segunda mitad, sumó una captura sobre Colin Kaepernick que frenó otro avance de los 49ers. Aunque el rival estuvo cerca de remontar tras ir perdiendo 28-6, los Ravens resistieron y sellaron la victoria 34-31. El aporte de Jones fue fundamental para construir la ventaja inicial.

Su carrera profesional se extendió durante siete temporadas. Jugó para Baltimore (2010-2013), Indianapolis Colts (2014 y 2016) y Washington (2017). En total disputó 64 partidos, 31 de ellos como titular, acumulando 173 tacleadas, 26 golpes al mariscal y 10 capturas.

Además del fútbol americano, Jones siempre mostró apoyo a su hermano Jon en el octágono. Incluso se lo vio junto a él en noviembre pasado, cuando “Bones” defendió su título de peso completo frente a Stipe Miocic en UFC.

Hoy, la NFL y la comunidad deportiva recuerdan a Arthur Jones no solo por su paso en los emparrillados, sino también por su carácter y la huella que dejó en quienes compartieron equipo y vida con él.



