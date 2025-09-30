NFL confirma que Tyreek Hill se perderá toda la temporada tras romperse los ligamentos de la rodilla en impactante jugada

Este martes la NFL confirmó las consecuencias de la terrible lesión de Tyreek Hill, el receptor abierto de los Miami Dolphins que se lesionó de forma terrible en una jugada durante el partido del lunes por la noche.

A través de sus redes sociales, la liga publicó que el jugador de Miami, quien abandonó el terreno de juego en camilla tras torcerse la pierna izquierda, hecho que empañó este lunes la victoria de los Dolphins sobre los New York Jets, tiene rotos varios ligamentos de la rodilla y estará fuera el resto de la temporada que apenas va comenzando.

Dolphins WR Tyreek Hill suffered dislocated knee and tore multiple ligaments in his knee, ending his season. (via @RapSheet) pic.twitter.com/9mKjTegL2u — NFL (@NFL) September 30, 2025

Hill, receptor abierto que firmó en 2022 un contrato de tres años y $90 millones de dólares con los Dolphins, se lesionó en el tercer período, cuando su pierna izquierda se dobló de forma impactante tras recibir un pase.

El ex de los Kansas City Chiefs quedó tendido al suelo con su pierna torcida y necesitó salir del campo en camilla.

Pese a la gravedad de la lesión, Hill dejó el terreno de juego sonriendo y agradeciendo a los aficionados por los aplausos.

Te dislocas la rodilla, te rompes varios ligamentos incluyendo el ligamento cruzado anterior, se te acaba la temporada…



Y TE VAS ASÍ DEL CAMPO: APLAUDIENDO A LA GENTE Y SONRÍENDO 😯 La reacción de Tyreek Hill, de los Miami Dolphins, después de su grave lesión #NFLenDAZN 🇺🇸 pic.twitter.com/s5Ez6DvICl — DAZN España (@DAZN_ES) September 30, 2025

Los Dolphins recibían a los Jets en un cruce entre dos franquicias que arrancaron el año con tres derrotas de tres.

Miami triunfó por 27-21 y ganó en casa a los Jets por décima vez consecutiva.

El ‘quarterback’ Tua Tagovailoa lanzó para 177 yardas (17 de 25 en pases), con dos pases de anotación, ambos para Darren Waller.

En los Jets, el ‘QB’ Justin Field acabó con 226 yardas lanzadas, con un pase de anotación y un ‘touchdown’ por la vía del acarreo.

*Con información de EFE.

