¡Bad Bunny hace historia: encabezará el halftime del Super Bowl LX en 2026!

Tras concluir con rotundo éxito su residencia musical ‘No me quiero ir de aquí’ en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, Bad Bunny se prepara para asumir uno de los mayores desafíos de su carrera: ser el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, que se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y será transmitido por NBC.

El anuncio se hizo oficial durante el halftime del partido entre los Dallas Cowboys y los Green Bay Packers, confirmando así lo que el artista puertorriqueño había insinuado días antes en su cuenta de X (antes Twitter), donde escribió: “estuve pensando en estos días, y luego de hablarlo con mi equipo, creo que haré una sola fecha en Estados Unidos”. Esa “única fecha” será nada menos que el evento deportivo y televisivo más visto del planeta”.

En un emotivo mensaje, Bad Bunny expresó: “La emoción que siento, más que por mí, es por aquellos que corrieron innumerables yardas para que yo pudiera hacer touchdown… por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL”.

La segunda vez de Bad Bunny en el Super Bowl

Esta será la segunda vez que Bad Bunny pise el escenario del Super Bowl. En 2020, formó parte del icónico espectáculo encabezado por Shakira y Jennifer López durante el Super Bowl LIV, una presentación que marcó un antes y un después en la visibilidad de la música latina en la NFL.

Su próxima aparición en el halftime show llega en medio de una etapa dorada en su carrera. El pasado 20 de septiembre, cerró con broche de oro su residencia en Puerto Rico con la función número 31, titulada “No me quiero ir de aquí: Una Más”, que además fue transmitida en vivo por Amazon Music, convirtiéndose en la actuación más vista de un solo artista en la historia de la plataforma.

El evento, que reunió a cerca de 15,000 personas en el Coliseo y millones más en streaming, fue descrito como un homenaje a Puerto Rico y un momento histórico para la música latina.

Después de este cierre triunfal, Bad Bunny dará inicio a su ambiciosa gira mundial “Debí tirar más fotos”, en honor a su último álbum. La gira arrancará el 21 de noviembre de 2025 en República Dominicana y concluirá el 22 de julio de 2026 en Bélgica, con más de 2.5 millones de entradas ya vendidas.

Su presentación en el Super Bowl será una parada única y estratégica en medio de este recorrido global, justo antes de sus fechas en Sudamérica —Santiago de Chile, el 5 y 7 de febrero, y Buenos Aires, el 13 de febrero.

Antes del anuncio de Bad Bunny se dio a conocer que las cantantes Taylor Swift y Adele rechazaron ser parte del espectáculo.

