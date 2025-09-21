¿Quiénes acompañaron a Bad Bunny en el último show de su residencia?

Bad Bunny cerró su histórica residencia musical No me quiero ir de aquí: Una Más en el Coliseo de Puerto Rico, conocido como El Choli, con un concierto que reunió a destacados invitados sorpresa y figuras internacionales.

Entre los artistas que acompañaron a Bad Bunny en su último show destacaron: el cantante Marc Anthony, Jowell & Randy, Rainao, De La Ghetto, Ñengo Flow y Arcángel, quienes subieron al escenario para interpretar los temas que tienen junto al artista puertorriqueño.

Además, la velada contó con la presencia de celebridades como el jugador de la NBA LeBron James y la actriz española Penélope Cruz, así como otros artistas y figuras de relevancia mundial.

Este concierto, que tuvo lugar este sábado 20 de septiembre y fue transmitido globalmente por Amazon Music y Twitch, también sirvió como homenaje al octavo aniversario del paso del huracán María en Puerto Rico.

Bad Bunny expresó en varias ocasiones su compromiso y amor hacia su tierra durante el espectáculo.

La residencia de Bad Bunny fue un evento sin precedentes en la isla, con un despliegue escénico que evocaba los paisajes y cultura puertorriqueña, y contó con un total de 31 fechas, todas agotadas.

La residencia de Bad Bunny no solo ha sido un fenómeno musical, sino también un motor económico para Puerto Rico.

Se estima que el impacto económico generado por los shows supera los 700 millones de dólares, gracias al aumento del turismo, la ocupación hotelera (con incrementos de hasta el 70%), y el gasto en gastronomía, transporte y souvenirs.

Más de 600 mil espectadores han disfrutado de los shows, lo que convierte esta residencia en el evento cultural más importante y exitoso del año en la isla.

Tras concluir esta etapa, el artista se prepara para su gira mundial Debí Tirar Más Fotos que comenzará en noviembre en República Dominicana.

