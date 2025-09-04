Belinda se sincera sobre su encuentro con Bad Bunny: “La pasamos súper bien”

El nombre de la cantante Belinda no ha dejado de encabezar los titulares y ser tendencia en redes sociales gracias a dos emocionantes momentos que ha protagonizado sobre el escenario: su interpretación del tema “Día de Enero” junto a Shakira en México y su asistencia a uno de los conciertos de la residencia que Bad Bunny ofrece en su natal Puerto Rico.

Y este segundo encuentro desató chispas en redes sociales gracias a la gran química que los famosos presentaron sobre la tarima mientras el boricua interpretaba el tema “Perro Negro”.

A propósito de este inesperado encuentro, la intérprete de “Cactus” y “Amor a primera vista” detalló que su presencia en el show se dio como resultado de una invitación que el exponente del género urbano y su equipo le extendieron.

“Bad Bunny nos invitó al concierto, a la casita. No lo conocía en persona, él habla de mi en dos canciones, se acercó, bailamos, la pasamos súper bien, fue una noche súper divertida porque compartimos el gusto por la música“, explicó en una charla concedida al programa ‘El Gordo y la Flaca’.

Asimismo, la protagonista de la serie “Mentiras” agradeció el cálido recibimiento que el cantante y sus compatriotas le otorgaron durante su estancia en territorio puertorriqueño.

“Me encantó el concierto, me encanta que se haya acercado a mí, que hayamos tenido este momento tan divertido porque además Puerto Rico es para bailar. Si no vas a Puerto Rico a bailar, a pasártela bien y a divertirte es como si no estuviste ahí, así es que la música mueve montañas, mueve todo”, añadió la estrella de la música.

Belinda finalizó su intervención llenando de halagos al ‘Conejo Malo’ y aplaudió su visión para seguir reinventándose como artista, esto a pesar del éxito mundial con el que cuenta en la actualidad: “Somos artistas que hemos evolucionado, cada quien en su género, en su estilo y me encantó”, reiteró.

