La razón por la que Belinda dejará México por un largo tiempo: “Me voy a ir muchos meses”

Belinda dejará México por un buen tiempo. Recientemente, la cantante anunció que se mudará por unos meses a España por compromisos profesionales.

En una reciente entrevista en Ventaneando, Belinda contó que pronto se mudará a España durante seis meses para la filmación de la serie Carlota, basada en la vida de Carlota de Habsburgo.

Aunque la cantante está emocionada, aseguró que extrañará mucho su hogar en México, país al que ama y en el que creció desde su infancia.

“Me voy a ir muchos meses, más de seis meses de México, lo cual pues voy a extrañar mucho obviamente todo aquí”, dijo.

Belinda contó que antes de ir a España pasará un tiempo en Colombia. “Me voy a España seis meses, dos meses a Colombia, o sea, literalmente van a ser entre siete u ocho meses de filmación, de pre-producción. Es un proyecto muy ambicioso”, detalló.

Además, la cantante también mencionó que previo a su viaje grabará un videoclip en Puerto Rico con Sebastián Yatra.

En la producción que prepara Sony Pictures, la actriz y cantante mexicana interpretará a la emperatriz Carlota de Habsburgo.

En una entrevista reseñada por Infobae, Belinda aseguró que este papel representa un desafío in precedentes en su carrera, por lo que tendrá que hacer una transformación profunda, tanto física como emocional.

“Realmente hay una construcción muy importante a nivel actoral y Carlota pues es eso, ¿no? Es una preparación y una construcción que requiere de mucho tiempo y espero que el público lo vea y que les guste. De mi parte, realmente voy a dar mi cien por ciento”, aseguró la artista mexicana de 35 años.

La serie, que aún no tiene fecha de estreno, tendrá 10 episodios que abarcarán desde la juventud de Carlota hasta los difíciles años posteriores a la ejecución de su esposo, el emperador Maximiliano de Habsburgo.

