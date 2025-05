Belinda contó cómo se prepara para dar vida a la emperatriz Carlota de Habsburgo

Belinda tiene varios proyectos entre manos y uno de ellos es la serie Carlota. En la producción que prepara Sony Pictures, la actriz y cantante mexicana interpretará a la emperatriz Carlota de Habsburgo.

En una reciente entrevista reseñada por Infobae, Belinda aseguró que este papel representa un desafío in precedentes en su carrera, por lo que tendrá que hacer una transformación profunda, tanto física como emocional.

“Realmente hay una construcción muy importante a nivel actoral y Carlota pues es eso, ¿no? Es una preparación y una construcción que requiere de mucho tiempo y espero que el público lo vea y que les guste. De mi parte, realmente voy a dar mi cien por ciento”, aseguró la artista mexicana de 35 años.

La actriz indicó que se está enfocando en aspectos claves del personaje como la postura, los movimientos y la forma de hablar.

“Carlota va a caminar diferente, va a hablar diferente. Todo va a ser diferente, corporalmente va a ser otra persona”, dijo.

Se espera que la serie, que constará de 10 episodios, comience su rodaje a finales de este año.

Nueva colaboración musical en camino

En una reciente entrevista con Publimetro, la cantante mexicana reveló que lanzará una canción con Jared Leto llamada “Never Not Love You”.

“Hay canciones con artistas increíbles que ni se imaginan. Te puedo confirmar que en el disco hay una colaboración con Jared Leto”, dijo la artista, quien reveló que el tema será interpretada en spanglish.

Sobre cómo se dio la colaboración, Belinda contó que son amigos desde hace tiempo y se admiran mutuamente.

“Cuando terminé de grabar la canción me dijo: ‘Beli, te admiro tanto’. Que alguien como él me diga eso… no puedo explicarlo”, contó la mexicana.

Aunque no dio muchos detalles, Belinda adelanto que el “Never Not Love You” será un tema de regional mexicano con un toque romántico.

Seguir leyendo:

· Belinda deslumbró en su paso por la alfombra roja del Festival de Cannes

· Publican el primer vistazo de Belinda en la serie Mentiras

· Belinda sorprendió con radical cambio de look