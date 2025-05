Belinda deslumbró en su paso por la alfombra roja del Festival de Cannes

Belinda brilló en Cannes. Esta semana, la cantante mexicana debutó en la alfombra roja del festival de la Croisette con un elegante look.

En su paso por la alfombra roja Belinda se robó todas las miradas con un majestuoso vestido negro de la diseñadora Sabina Bilenko con una abertura en la pierna y detalles dorados en el escote.

Al ser consultada por una reportera en la alfombra roja sobre quién era el diseñador del vestido, Belinda respondió con sinceridad que no recordaba el nombre y lo consultó con alguien de su equipo.

Belinda asistió a Cannes para el estreno de Misión Imposible gracias a la invitación de L’Oréal Paris.

En una reciente entrevista con la revista ¡Hola!, la cantante contó cómo fue su experiencia en el festival de cine, uno de los más importantes del mundo.

“Fue una experiencia padrísima, me tocó un clima espectacular, mi primera vez en Cannes, la verdad estuve muy poquito tiempo, porque tenía que regresar a cumplir con compromisos, porque ya estoy a punto de terminar el disco”, dijo.

La cantante también contó que estaba indecisa sobre su look para la alfombra roja y que tenía dos opciones para lucir en la premiere, lo que le generó un poco de estrés.

“A última hora estábamos entre dos looks y no sabíamos cuál escoger, eso generó un poquito de estrés, porque faltaba muy poquito tiempo para tenernos que ir a la alfombra y no sabíamos qué look escoger de los dos, así que estuvo un poquito intensa esa parte, pero al final escogí con el que más segura me sentía” contó.

Finalmente, Belinda se decidió por el vestido de Sabina Bilenko porque era elegante y sexy a la vez.

“Escogí ese, porque se me hizo que estaba elegante, pero al mismo tiempo sexy, diferente, me gustó mucho la parte del escote con lo dorado y yo me quería sentir cómoda y segura en la alfombra y fue una experiencia hermosa y espero volverla a repetir”, contó.

Tras su paso por Cannes, Belinda aseguró que regresó a casa con muchas anécdotas divertidas. “Conocí a mucha gente muy linda e interesante, me la pasé muy bien, estuvo todo muy divertido y a pesar de que fue muy poquito tiempo el viaje, fue una gran experiencia para mí”, dijo.

