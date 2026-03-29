Joao Cancelo resalta “agresividad” de México tras amistoso en el estadio Banorte

El empate sin goles entre México y Portugal dejó lecturas distintas fuera del marcador. Uno de los protagonistas fue João Cancelo, quien expresó su incomodidad tras el encuentro disputado en el estadio Banorte, escenario que reabrió sus puertas luego de una remodelación con miras al Mundial de 2026.

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El defensor portugués señaló directamente el estilo de juego del equipo mexicano y cuestionó algunas decisiones arbitrales. “Me pareció una selección muy agresiva, ganando duelos, igual muchas veces el árbitro podría haber marcado más faltas, porque a mi me estaban agarrando sin balón, agarrando la camiseta y no pitaba una falta”, declaró en TNT Sports.

El partido formó parte de la preparación de ambas selecciones para la Copa del Mundo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá. En ese contexto, el conjunto dirigido por Javier Aguirre continúa afinando detalles dentro de un grupo que comparte con Sudáfrica, Corea del Sur y un rival europeo aún por definir.

En el terreno de juego, Portugal tuvo mayor control del balón y generó las oportunidades más claras, aunque sin precisión en la definición.

Dominio portugués y resistencia mexicana

Durante la primera mitad, el equipo europeo se acercó al gol en varias ocasiones. Bruno Fernandes estuvo cerca de abrir el marcador en el minuto 12, pero el guardameta José Raúl Rangel respondió a tiempo. Más adelante, Gonçalo Ramos estrelló un remate en el poste al minuto 26, mientras que Samuel Costa intentó desde media distancia sin éxito.

El dominio se reflejó también en la posesión, con un 61% a favor de Portugal frente al 39% de México. Aun así, el marcador no se movió antes del descanso.

En la segunda parte, ambos equipos realizaron múltiples cambios, lo que modificó el ritmo del partido. Portugal mantuvo la iniciativa, con Vitinha como eje en el mediocampo, pero sin lograr concretar.

México tuvo su oportunidad más clara en el tramo final. Al minuto 80, Armando González estuvo cerca de marcar con un cabezazo tras un centro de Julián Quiñones, en una de las pocas acciones ofensivas del conjunto local.

El cierre del encuentro también estuvo marcado por un incidente en las gradas, donde se escuchó el grito homofóbico de parte de aficionados mexicanos, sin que se registraran intervenciones durante el momento.

Ambos equipos continuarán su preparación en los próximos días. Portugal enfrentará a Estados Unidos, mientras que México se medirá ante Bélgica en territorio estadounidense.

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