Roberto Martínez, DT de Portugal, se va de México satisfecho por el empate contra el Tri

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, se mostró conforme con el rendimiento de sus jugadores tras el empate sin goles frente a México, en un amistoso internacional disputado en el Estadio Azteca, un escenario histórico que volvió a ser protagonista en la preparación rumbo al Mundial.

Portugal deja buenas sensaciones ante México

A pesar de no lograr reflejar su dominio en el marcador, Portugal mostró solidez futbolística frente a México, en un duelo exigente marcado por la altitud y las múltiples variantes tácticas.

“Me voy satisfecho con la preparación de cinco días que tuvimos y el resultado ante un rival importante en una altura como la de México. Fue un partido exigente; desde nuestro punto de vista era interesante ver si un equipo con siete sustituciones en el descanso podía seguir ejecutando conceptos y lo que vi, me gustó”, dijo el estratega en declaraciones a los medios.

El conjunto lusitano afrontó el compromiso sin varias de sus figuras principales, entre ellas Cristiano Ronaldo, quien continúa en recuperación, lo que no impidió que el equipo mostrara una propuesta competitiva.

🇵🇹 Roberto Martinez après le match nul décevant du Portugal contre le Mexique (0-0) :



🗣️ "Je suis satisfait de ces cinq jours de préparation et de ce résultat obtenu contre un adversaire fort et en altitude. C'était un match exigeant. De notre point de vue, c'était intéressant… pic.twitter.com/fsHJX6w8RP — Trivela 🇵🇹 (@Trivela_FR) March 29, 2026

Vitinha brilla y se consolida como figura de Portugal

Uno de los puntos más destacados del partido fue el desempeño del mediocampista Vitinha, quien lideró el funcionamiento del equipo en el centro del campo y dejó claro que atraviesa un gran momento.

“Es un referente de Portugal en estos momentos, está en un nivel excelente”, señaló Roberto Martínez, quien también calificó como “mágico” jugar en el Estadio Azteca, recordando su legado histórico en Copas del Mundo.

Roberto Martínez elogia el ambiente y la hospitalidad en México

El técnico español también tuvo palabras de agradecimiento hacia la organización y la afición mexicana, destacando la experiencia durante su estancia en el país.

“Quiero agradecer a los mexicanos la bienvenida, han sido unos días fantástico”, dijo.

Además, reconoció el trabajo de México, dirigido por Javier Aguirre, asegurando que el equipo funciona como un club consolidado, lo que convierte este tipo de partidos en pruebas clave para ambos conjuntos.

Portugal sigue su preparación rumbo al Mundial

Como parte de su gira internacional, Portugal enfrentará a Estados Unidos en su próximo compromiso, luego de que el conjunto estadounidense cayera ante Bélgica en otro amistoso.

De cara al Mundial, los lusos integran el grupo K junto a Uzbekistán, Colombia y el ganador del duelo entre República Democrática del Congo y Jamaica, en un sector que promete alta competencia.

Seguir leyendo:

– FMF da su postura tras la muerte de aficionado en el Estadio Azteca

– Trágico accidente en el Azteca le costó la vida a un aficionado antes del México vs. Portugal

– Aguirre aplaude “pantalones” de México, que obtiene el 0-0 contra Portugal