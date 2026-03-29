Entrenador de Rumania hospitalizado tras sufrir problema cardíaco

La selección de Rumania afronta un momento inesperado en plena preparación internacional. Su entrenador, Mircea Lucescu, fue trasladado a un hospital en Bucarest tras presentar un problema cardíaco antes de una sesión de trabajo programada con el equipo.

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El incidente ocurrió el domingo, durante una reunión técnica previa al entrenamiento. Según informó la federación rumana de fútbol, el técnico de 80 años sufrió una indisposición que requirió la intervención inmediata del cuerpo médico del equipo, seguido de su traslado en ambulancia al Hospital Universitario de la capital.

📍Antrenmanda baygınlık geçiren Romanya teknik direktörü Mircea Lucescu (80) hastaneye kaldırıldı!



🚑Bugün, Mogoșoaia’da Slovakya maçı öncesinde düzenlenen son antrenmana katılan Lucescu, aniden baygınlık geçirerek korkuttu.



🏥Ambulansla Bükreş Üniversitesi Hastanesine… pic.twitter.com/QZABkankLr — Romanya Haber (@romanya_haber) March 29, 2026

Una vez ingresado, los especialistas realizaron diversas pruebas que detectaron irregularidades en el ritmo cardíaco. La federación indicó que Lucescu se encontraba estable al momento de su llegada y permanece bajo observación médica, mientras continúa recibiendo tratamiento y seguimiento especializado.

El episodio obligó a modificar la agenda del equipo. La sesión de entrenamiento prevista para ese día fue suspendida, en un contexto que generó impacto entre los jugadores y el cuerpo técnico.

Cambios en el equipo y calendario sin alteraciones

La situación también afectó la planificación del próximo compromiso. Rumania tiene previsto enfrentar a Eslovaquia en un partido amistoso el martes, y pese a los intentos por aplazarlo, el encuentro se mantiene en el calendario.

Ante la ausencia de Lucescu, el equipo será dirigido por el entrenador asistente Ionel Gane, exjugador internacional, quien asumirá la conducción en ese compromiso.

El contexto deportivo ya presentaba dificultades para el combinado rumano. Días antes, el equipo quedó sin opciones de clasificar a la Copa del Mundo tras perder ante Turquía en la semifinal de la repesca.

Lucescu, quien regresó al cargo en 2024 tras una extensa trayectoria en clubes europeos y una primera etapa al frente de la selección entre 1981 y 1986, atraviesa ahora un periodo de observación médica que condiciona su continuidad inmediata en el banquillo.

De acuerdo con la federación, el entrenador permanecerá hospitalizado hasta que los especialistas determinen su evolución y la posibilidad de recibir el alta. Mientras tanto, la actividad del equipo seguirá adelante bajo la dirección de su cuerpo técnico.

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