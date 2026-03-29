Federación Mexicana de Fútbol da su postura tras la muerte de aficionado en el Estadio Azteca

La reapertura del Estadio Azteca este 28 de marzo quedó opacada por un trágico suceso que ha generado conmoción en el entorno del futbol mexicano. Un aficionado perdió la vida minutos antes del partido amistoso entre México vs. Portugal, en un incidente ocurrido dentro del inmueble.

¿Qué ocurrió en el Estadio Azteca?

De acuerdo con los reportes de la policía, la víctima intentó descender del segundo nivel al primero del Estadio Azteca, pero resbaló y cayó hasta la planta baja. A pesar de recibir atención médica inmediata, el aficionado falleció en el lugar.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México indicó que presuntamente la persona se encontraba en estado de ebriedad al momento del accidente. Posteriormente, personal del servicio médico forense realizó el levantamiento del cuerpo.

La #SSC informa:



En la zona de palcos del Estadio #CiudadDeMéxico, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero… pic.twitter.com/DeCKWqEi13 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 29, 2026

A pesar del incidente, el partido entre México y Portugal se disputó con normalidad y concluyó con un empate sin goles.

Comunicado oficial de la FMF tras la muerte del aficionado

Horas después de lo ocurrido, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) emitió un comunicado en el que lamentó profundamente la tragedia y reiteró el llamado a la seguridad en los estadios.

“La Federación Mexicana de Futbol expresa su más profundo pesar por la pérdida de un aficionado ocurrido este sábado al interior del Estadio Banorte, antes del encuentro amistoso. La FMF extiende sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, acompañándolos solidariamente en este difícil momento”, se lee en la misiva.

Asimismo, reitera el llamado a todas y todos los asistentes a seguir en todo momento las indicaciones del personal y de las autoridades, con el objetivo de salvaguardar la seguridad dentro de los estadios”, continúa el comunicado.

La FMF lamenta el fallecimiento de un aficionado. pic.twitter.com/kbaGricJUY — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) March 29, 2026

Seguridad en estadios: el llamado tras la tragedia

El incidente vuelve a poner sobre la mesa la importancia de reforzar las medidas de seguridad en eventos deportivos, especialmente en recintos de gran capacidad como el Estadio Azteca. Aunque la FMF insistió en que los asistentes deben respetar las indicaciones del personal para evitar este tipo de tragedias.

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