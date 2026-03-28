El México vs. Portugal amenazado por colectivos antimundial en el Estadio Azteca

La realización del juego entre México contra Portugal este sábado a partir de las 19:00 horas corre el riesgo de sufrir severos contratiempos si es que los colectivos anti-Mundial y grupos vecinales alrededor del coloso de Santa Úrsula cumplen sus amenazas de realizar bloqueos.

De acuerdo a varias publicaciones que se han hecho virales en redes sociales y que han documentado varios medios de comunicación a lo largo de este viernes, se asegura que estos grupos estarían listos para bloquear la Calzada de Tlalpan y zonas aledañas, que podría afectar inclusive el arribo de las selecciones participantes en el reestreno del Coloso de Santa Úrsula.

⚽🚧 Boicot a la reinauguración del Estadio Azteca: convocan a “Mega reta” en Tlalpan para protestar contra el Mundial



La Asamblea Antimundialista lanzó una convocatoria a la población para unirse a una “Mega reta” que organizarán a la altura del Bajo Puente del Estadio Azteca,… pic.twitter.com/9eXOQabRjy — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) March 13, 2026

Agrupaciones como la Asamblea Vecinal contra las megaconstrucciones “Tlalpan Coyoacán” difundieron una convocatoria en redes sociales hace unas semanas para acudir al bajo puente de Calzada de Tlalpan, vía de acceso de norte a sur desde el centro de la Ciudad de México al Estadio Azteca, más cercano a este inmueble ubicado en la zona de Santa Úrsula, para realizar un bloqueo por la forma tan indiscriminada del uso de recursos naturales como el agua y el impacto urbano que generó esta obra en los 22 meses que duró su remodelación.

También existe descontento entre los vendedores ambulantes que expendían sus artículos en el patio de la zona de Huipulco sobre Calzada de Tlalpan del Estadio Azteca y que fueron reubicados en una avenida cercana, lo cual generó molestías a los vecinos de esa zona y de los propios locatarios, sin que haya existido un consenso y avisos del gobierno capitalino encabezado por la señora Clara Brugada.

Desde la Asamblea Antimundialista denunciamos este operativo como un operativo de represión y exigimos que se garanticen nuestros derechos y atención a demandas contra el mundial del despojo. pic.twitter.com/wpriQRbSMq — Frente Anti-Gentrificación CDMX (@antigentricdmx) March 25, 2026

Desde hace algunos meses, estos grupos en los que participan vecinos del Estadio Azteca protestan por las obras, el impacto urbano de los preparativos para la Copa del Mundo, la escasez de agua, el aumento de las rentas en la zona, despojo de propiedades, la turistificación y la gentrificación que ha generado esta obra colosal, pero sobre todo porque la realización del evento no dejará derrama financiera alguna para los vecinos y comerciantes de la zona, solo para los organizadores.

Habría que puntualizar que los vecinos de la zona tendrán que mostrar su credencial del INE para poder arribar a sus hogares, así como los documentos de sus automóviles, lo cual ha generado una gran molestia en virtud de que, todo el tiempo que duraron las obras, el personal de la empresa privada que realizó las obras y personal del gobierno de la Ciudad de México no dudaron en afectar el libre tránsito de la gente que vive alrededor.

La Mega Reta sigue en pie.

Nos vemos en la explanada de la ENAH, a 10 minutos del metrobús Perisur



Sábado 28 de marzo

12:00hrs

Convoca la Asamblea Antimundialista pic.twitter.com/pfIDWq50LK — Frente Anti-Gentrificación CDMX (@antigentricdmx) March 27, 2026

Además, la autodenominada ‘Asamblea antimundialista’ llamó a un “boicot total contra la Copa Mundial” y recordó que ya ha protestado en meses anteriores sin que las autoridades hayan podido evitarlo y que podría derivar este sábado en algunos enfrentamientos con la fuerza pública.

También se está convocando a una megareta sobre Periférico Sur rumbo al Estadio Azteca para generar contratiempos en el acceso de los aficionados al partido internacional entre México y Portugal, que sin duda será documentado por la prensa nacional y extranjera siempre y cuando se realice y tenga la asistencia e impacto que esperan sus organizadores.

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