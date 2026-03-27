México vs. Portugal, en vivo: horarios, dónde ver y alineaciones probables del duelo amistoso de El Tri

La selección mexicana se medirá a Portugal en el Estadio Banorte (Estadio Azteca), este sábado 28 de marzo. El conjunto de Roberto Martínez tiene un plantel muy profundo que los pone como uno de los animadores del Mundial de 2026. Sin Cristiano Ronaldo, Portugal buscará mantener su racha ante México.

Javier Aguirre y sus dirigidos tendrán un enfrentamiento de peso. Este es un amistoso de nivel que le permitirá a El Tri poder medirse y saber cuál es el verdadero nivel del conjunto mexicano.

La selección azteca viene de tres triunfos consecutivos en partidos amistosos: 0-1 contra Panamá, 0-1 contra Bolivia y la última victoria 4-0 contra Islandia. Sin embargo, ninguno de estos rivales tiene la profundidad de Portugal.

De hecho, el historial no favorece al conjunto de Javier Aguirre. México nunca le ha podido ganar en su historia a Portugal. Ambas selecciones se han enfrentado en 5 ocasiones. La primera de ellas fue en 1969 en un empate 0-0 en Lisboa; en el Mundial de Alemania 2006, Portugal venció 2-1 a México; en un amistoso en 2014 El Tri cayó 0-1 en Boston; en la Copa Confederaciones de 2017 se enfrentaron en dos ocasiones. El primer resultado fue un empate 2-2 en la fase de grupos y luego otra derrota mexicana 2-1 en el duelo por el tercer puesto.

Las únicas victorias mexicanas han llegado en las categorías inferiores. La primera de ellas fue en el Mundial Sub-20 de Canadá en 2007. Por la fase de grupos, El Tri derrotó al conjunto portugués 2-1 con goles de Giovani Dos Santos y Pablo Barrera.

Ambas selecciones también se enfrentaron en un duelo amistoso en la categoría Sub-17 en 2016. En un duelo desarrollado en México, El Tri venció 2-1a Portugal con goles de César Huerta y Luis Olivas.

Horario y dónde ver el duelo entre Portugal y México en Estados Unidos

Horario en Estados Unidos: 21:00 horas ET y 18:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: Univision, TUDN, FOX Deportes, VIX, Fubo TV y Univision NOW.

Alineación probable de México

Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Charly Rodríguez; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Alineación probable de Portugal

Diogo Costa; Dalot/Semedo, Ruben Dias, Gonçalo Inacio, Nuno Mendes; Vitinha, Bruno Fernandes, João Neves/Palhinha; Bernardo Silva, y Rafa Leao.

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