Bruno Fernandes lamentó que Cristiano Ronaldo no esté contra México

La selección mexicana se medirá a Portugal el sábado 28 de marzo en el Estadio Azteca. Lamentablemente para los aficionados mexicanos, Cristiano Ronaldo no forma parte de la plantilla de Roberto Martínez. Bruno Fernandes, jugador del conjunto portugués, lamentó que CR7 no pueda ser parte de esta experiencia.

Cristiano Ronaldo sufrió una lesión con el Al Nassr. El exjugador del Real Madrid tiene molestias en el tendón de la corva (isquiotibiales) de su pierna derecha. Sin embargo, Roberto Martínez informó que no hay nada de qué preocuparse. Es una ausencia por precaución.

“Sé que para el pueblo de ahí querían ver a Cristiano Ronaldo porque obviamente es la figura principal de nuestra selección. Me da mucha pena que no puedan verlo desde cerca, pero obviamente va a ser un muy buen partido entre dos muy buenas selecciones“, dijo Bruno Fernandes en unas declaraciones difundidas por Marca.

Portugal aprovechará el duelo contra México

En México había una gran expectativa con poder ver a CR7. En la acera de enfrente utilizarán en duelo contra México como preparación a la Copa del Mundo. Bruno Fernandes destacó el nivel del conjunto mexicano.

“Es importante para nosotros también jugar contra un equipo que está creciendo que tiene muy buenos jugadores“, dijo el futbolista del Manchester United. Fernandes es uno de los jugadores con más experiencia de la plantilla de Roberto Martínez.

¡YA LLEGÓ A MÉXICO LA SELECCIÓN DE PORTUGAL! 🇵🇹



Así fue como arribaron a Playa del Carmen rumbo al duelo ante la Selección Mexicana este sábado 28 de marzo, mañana será su primer entrenamiento en tierras aztecas



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El futbolista de los “Red Devills” está motivado por conocer las instalaciones del Estadio Azteca, un recinto mítico en la historia de los Mundialdes de Fútbol. Portugal también aprovechará este partido para conocer detalles logísticos y climatológicos del país.

“Estamos muy ilusionados de jugar en ese estadio mítico. Para nosotros va a ser un buen viaje para conocer también el país, el clima, donde podemos llegar a jugar después en el Mundial, al principio no vamos a jugar ahí, después veremos”, explicó.

Portugal estará en el Grupo K de la Copa del Mundo. El conjunto europeo se medirá a un representante del repechaje en la primera jornada (Jamaica, República Democrática del Congo o Nueva Caledonia), a Uzbekistán en la segunda fecha y cerrarán el grupo contra Colombia el 27 de junio. En la primera ronda jugarán en Houston y Miami.

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