El técnico de Portugal realizó diplomático pronóstico para México en el Mundial

Roberto Martínez, estratega de Portugal, rival de México, este sábado en la última fecha FIFA antes del Mundial 2026, lanzó el pronóstico muy político antes de enfrentar a los mexicanos, al señalar que el Tricolor es favorito para ganar la Copa del Mundo por su condición de local.

Martínez basó su declaración en el hecho de que el seleccionado azteca se vuelve más fuerte actuando de local y que eso podría ser un factor determinante que pueda nivelar sus fuerzas con otro tipo de selecciones que quizá tienen jugadores de mayor experiencia y calidad.

"MÉXICO TIENE QUE SER UNA DE LAS CANDIDATAS" 🇲🇽⚽️



Roberto Martínez, DT de Portugal, consideró que el Tri tiene potencial para competir en el Mundial 2026, destacando factores como su localía y el apoyo de su afición.



El estratega también elogió el trabajo de Javier Aguirre y el… pic.twitter.com/8lzZtDRonf — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 24, 2026

“México siempre es una selección que utiliza muy bien el factor de jugar en casa; cuando analizas a México en los mundiales, no salen de la fase de grupos, pero en los dos mundiales que han jugado en México llegan a los cuartos de final”, dijo el técnico de los portugueses.

Martínez expuso también que: “Estamos hablando de una selección que en el Azteca, en casa, tiene que ser una de las candidatas”, sobre todo recordando los números de México en los Mundiales de 1970 y 1986, donde México estuvo bajo el mando de Raúl Cárdenas en 1970 y de Bora Milutinovic en 1986.

El técnico de Portugal también dijo que es importante jugar en uno de los escenarios donde se disputarán partidos del próximo Mundial: “El poder jugar en el Azteca es algo que es la mejor preparación para el Mundial; ya sé que los jugadores ya empezaron a hablar… cada uno tiene su memoria y el Azteca es un estadio que es una referencia dentro de los mundiales”.

Habrá que esperar si México puede avalar con su rendimiento el pronóstico del técnico de Portugal, más aún cuando en las dos ocasiones que el cuadro nacional jugó de local, se tuvo que ir antes de tiempo de las justas mundialistas, eliminados por Italia 4-1 en serie de penales en Toluca y con Alemania en 1986 en serie de penales 4-1 cuando fallaron Raúl Servín, Fernando Quirarte y el único que anotó su disparo fue Manuel Negrete.

La cita para este enfrentamiento es este sábado 28 de marzo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México (21:00 horas del Este/18:00 horas del Pacífico), en donde el cuadro dirigido por Javier Aguirre será anfitrión de los portugueses sin su máxima estrella, Cristiano Ronaldo.

En la relación de México destacan nombres como el de Álvaro Fidalgo y Paulinho, ídolos de la Liga MX que podrían tener minutos en el Coloso de Santa Úrsula con sus respectivos cuadros nacionales, donde lo más interesante del partido sin la presencia de Cristiano Ronaldo será la actuación del portero mexicano Guillermo Ochoa y quizá el debut de Álvaro Fidalgo con la selección de México.

MARTÍNEZ SE RINDE ANTE EL TALENTO MEXICANO 🇲🇽🔥



Roberto Martínez no escatimó elogios: para TUDN destacó a Gil Mora como una joya que lo sorprendió por su nivel y proyección, señalándolo como parte del futuro del Tri. pic.twitter.com/gRWIo6DYkH — Claro Sports (@ClaroSports) March 24, 2026

Destacó la labor de Gilberto Mora

Roberto Martínez destacó también la labor de Gilberto Mora como el futuro de la selección de México y aplaudió el surgimiento de jóvenes figuras de su nivel: “Me alegra mucho ver talento como Mora que pueda tener un papel en la selección de México”, concluyó

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