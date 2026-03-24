La ausencia de Cristiano Ronaldo, un nocaut para la reventa del México vs. Portugal

La ausencia del astro internacional Cristiano Ronaldo no solo no permitió que la selección de México tuviera la oportunidad de enfrentar a Portugal con su presencia por segunda vez en la historia, sino que ha representado un duro golpe para los revendedores, quienes no sienten lo duro, sino lo tupido.

Después de que en diciembre todo estaba planchado para una entrada espectacular en el renovado Estadio Azteca (Banorte), con boletos cotizándose hasta en $150 mil pesos ($8 mil 400 dólares aproximadamente), ahora, a 96 horas para el encuentro, los precios se han desplomado hasta a $40 mil pesos ($2 mil 250 dólares aproximadamente).

DERRUMBE EN LA REVENTA😮



​Tras alcanzar los 145 mil pesos en diciembre y cotizarse apenas ayer en 58 mil para plateas bajas.



La reventa del México contra Portugal en el Azteca colapsó por las bajas confirmadas y hoy ya se rematan boletos desde mil 700 pesos en internet. 📉🏟️💸 pic.twitter.com/ZySGm6OqW5 — Estadio Deportes (@EstadioDxts) March 20, 2026

Otros boletos de $7 mil pesos se están ofreciendo en $2 mil pesos, lo que demuestra el golpe tan duro que representó que la ex figura del Real Madrid no esté presente en el esperado duelo de la fecha FIFA del 28 de marzo, donde los organizadores esperaban darle a la selección de México un rival de mayor respeto con Cristiano Ronaldo, pero se quedaron con las ganas.

El imán que pudo representar el exdelantero del Manchester United, Real Madrid, PSG y Juventus de Italia, se vino abajo desde el momento en que se confirmó su ausencia el pasado viernes, aunque ya desde hace tres semanas se empezaron a escuchar rumores sobre su posible ausencia que generó resquemor entre los aficionados y que obviamente golpeó a la reventa que esperaba hacer su agosto en esta semana en vísperas del duelo de la fecha FIFA de marzo.

Cristiano Ronaldo solo se ha enfrentado en una ocasión a México y eso fue en la Copa Confederaciones de 2017, previo al Mundial de Rusia, en la primera fase de esa competencia con empate a dos goles, en donde los portugueses anotaron Quaresma y Cédric Soares, mientras que por México lo hicieron Javier Hernández y Héctor Moreno.

⚽️💸 Sin Cristiano Ronaldo, la reventa para el México vs Portugal en el Estadio Azteca se desploma hasta 70%. El duelo rumbo al Mundial 2026 pierde atractivo y el mercado secundario colapsa. pic.twitter.com/WBiB9FkSGP — Libre Prensa (@Libre_Prensa_) March 20, 2026

Portugal anotó primero en el duelo celebrado el 18 de junio de 2017 en la Ak Bars Arena de Kazán, Rusia, por conducto de Ricardo Quaresma al minuto 34; Javier Hernández descontó a los 42 y de nuevo los lusitanos se fueron al frente por mediación de Cedric al 86 y alcanzó en el 90+1 Héctor Moreno para el definitivo 2-2.

Cristiano Ronaldo jugó los 90 minutos de aquel partido en donde los portugueses traían en sus filas al astro del Real Madrid, a Pepe, a Wiliam Carvalho y Ricardo Quaresma como grandes figuras, mientras que México echó mano de Raúl Jiménez, Carlos Vela, Javier Hernández, Memo Ochoa y Andrés Guardado como sus grandes figuras.

Los mexicanos querían ver a Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca y se quedaron con las ganas, por lo cual la reventa se desplomó y ahora habrá que esperar cuál es la entrada total, ya que la expectación por ver cómo quedó remodelado el Coloso de Santa Úrsula está siendo el gancho para que asistan los aficionados, así como la presencia de Memo Ochoa, pero no se compara con la expectación que generó la opción que se manejó de poder haber visto a Cristiano.

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