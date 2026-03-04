Mikel Arriola es optimista de que Cristiano Ronaldo sí vendrá a México

El comisionado del fútbol de México, Mikel Arriola, mostró su optimismo de que el portugués Cristiano Ronaldo esté presente el próximo 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Azteca, no obstante que el fin de semana sufrió una lesión en el tendón de la corva que hace dudar de su presencia.

Arriola mostró su optimismo en el caso de Cristiano Ronaldo al finalizar la presentación del avión oficial de la selección de México para el Mundial 2026 en un proyecto con una línea aérea mexicana que ha crecido demasiado en los últimos años.

De acuerdo a la versión del dirigente mexicano existe mucha confianza en que Cristiano Ronaldo esté presente en el encuentro entre la selección de México contra Portugal en un evento que será el colofón de varias actividades que se han programado aprovechando la gran comunicación que existe con los directivos de la selección lusitana.

La postura de Mikel Arriola tuvo la intención de desmentir todos los rumores que han empezado a circular en el sentido de que la presencia de Portugal no tendrá el impacto que esperaban todos los aficionados que compraron su boleto para este encuentro por la ausencia del exjugador del Manchester United, Real Madrid y Juventus, así como actualmente en el Al-Nassr

“La Federación de Portugal es una federación amiga. Seguramente en ese viaje vamos a firmar un convenio de colaboración. Es una liga muy parecida a la Liga BBVA MX en donde podemos compartir muchas cosas. Los imponderables son los imponderables, pero tenemos a uno de los mejores atletas que ha dado el deporte en el mundo, que es Cristiano (Ronaldo)

“Además de ser uno de los mejores atletas, pues tiene un amor propio enorme y creo que también tiene él registrado que la catedral de los estadios de América o del mundo es el Estadio Ciudad de México, entonces estamos muy atentos al proceso para que sea positivo”, indicó el directivo en un evento realizado en Monterrey, Nuevo León.

La lesión de Cristiano Ronaldo

Durante el partido entre el Al Nassr y el Al Fayha, Cristiano Ronaldo sufrió una lesión en el tendón de la corva, informó su equipo en un comunicado, por lo que ya inició el proceso de rehabilitación y será evaluado día a día.

“A Cristiano Ronaldo se le ha diagnosticado una lesión en el tendón de la corva tras el último partido contra Al Fayha. Comenzó un programa de rehabilitación y será evaluado día a día”, se puede leer en el documento.

El astro portugués solo ha enfrentado a México en una ocasión y fue en la Copa Confederaciones de 2017, previo al Mundial de Rusia 2018, en donde colaboró con una asistencia en el empate 2-2 que registraron ambas selecciones en un buen partido.

