Mikel Arriola aseguró que la FIFA confía en México para un Mundial sin sobresaltos

Para Mikel Arriola, comisionado del fútbol de México, las declaraciones del presidente de la FIFA, Gianni Infantino y de Claudia Sheinbaum, titular del ejecutivo, son la plataforma para esperar un Mundial 2026 en nuestro país sin sobresaltos y sin hechos violentos en el próximo mes de junio

Arriola se mostró convencido de que, después de conocer el punto de vista de la máxima autoridad del fútbol mundial y de la presidenta de México, fueron tan relevantes que establecen la seguridad de llevar a cabo la Copa del Mundo sin sobresaltos, y destacó que el mensaje de Gianni Infantino fuera muy extenso al subrayar la confianza que le tiene a nuestro país, la confianza que le tuvo FIFA desde el principio para destinarle los partidos del Mundial de Fútbol.

INFANTINO, CON COMUNICACIÓN DIRECTA CON EL GOBIERNO DE MÉXICO



Mikel Arriola, comisionado de la FMF, deja claro que el presidente de la FIFA está muy cercano a lo que está viviendo nuestro país

Arriola también expuso que la mejor demostración de que existe confianza en México y que no habrá problemas en el mundial, fue cómo se llevó a cabo sin sobresaltos el partido entre México contra Islandia, dentro de un marco pletórico en el estadio La Corregidora en la ciudad de Querétaro.

“Hoy se comprobó que dichas declaraciones tienen fondo, tienen mucho fondo, y quedó demostrado que todos los entes del gobierno de Querétaro, del gobierno federal, del gobierno municipal trabajaron alineados para que este partido saliera muy bien y se manejara la lógica de continuar con la preparación en nuestro país del mundial de fútbol”.

El comisionado del fútbol de México, previo al juego de México contra Islandia, encabezó el Congreso de fútbol formativo con la presencia de 700 invitados y entre ellos gente que venía de la FIFA y de la UEFA, donde resaltó que fue una buena prueba para esperar que todo siga marchando sobre ruedas.

“Tenemos a 700 personas, mucha gente del exterior y tuvimos un partido de fútbol de la selección nacional con los mejores condimentos, tanto futbolísticos como de seguridad. El propio presidente Infantino tiene una línea de comunicación constante con la oficina de la FIFA en México y también con el gobierno federal. Creo que eso nos ha dejado fluir y es un elemento central”.

Resaltó que en la realización del juego contra Islandia se mostró la confianza de Infantino y de Sheinbaum hacia la Copa del Mundo, pues las dos instituciones están alineadas para que se desarrolle la gran competencia sin contratiempos.

La incertidumbre de Portugal fue causa de lo mismo

Mikel Arriola también dijo que el comunicado de la Federación de Portugal, donde mostraron su preocupación por el clima de inseguridad para su visita que tendrán en marzo, fue debido a la desinformación que hubo a través de las diferentes redes sociales y en las cuales cayeron medios internacionales.

"Estamos dando una señal de que México es un país que tiene todos los elementos de seguridad como para llevar a cabo una Copa del Mundo"



Mikel Arriola destacó los mensajes de Gianni Infantino, presidente de la FIFA y Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Video: Sebastían… pic.twitter.com/fqOpAUbkpP — El Universal (@El_Universal_Mx) February 25, 2026

“Yo creo que a partir de este cúmulo de noticias que se dieron, no confirmadas, pues hubo, por parte de algunas federaciones, preguntas, hubo intercambios. Y cuando nosotros permanentemente estuvimos informando de las condiciones de México, pues vimos un cambio de postura muy claro, afortunadamente, y un comunicado entre las dos federaciones”, concluyó.

