Mikel Arriola le mete presión a México en el Mundial

La selección mexicana continúa su preparación para el Mundial de 2026. Esta Copa del Mundo ha generado muchas expectativas por qué se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México. Aunque el factor de la localía podría favorecer a El Tri, Mikel Arriola considera que un mal Mundial sería devastador en muchos sentidos.

El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), ha liderado un ambicioso proyecto con México como sede del Mundial de 2026. La inversión ha sido importante y una mala Copa del Mundo a nivel deportivo podría dejar grandes secuelas. Arriola visualizó las posibles consecuencias.

“Un mal Mundial se pierde por todos lados, se pierde en la parte de financiamiento, en los patrocinios, y quizá en lo más importante, que es la confianza que nos tiene la afición”, dijo el dirigente.

🔥“México tiene que aprovechar todas las ventajas de ser local” 🔥



🗣️Mikel Arriola quiere que @miseleccionmx tenga un escenario favorable en el Mundial 2026



🔴 #FaitelsonSinCensura en vivo por TUDN pic.twitter.com/goOtUuQU5o — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 17, 2025

Mundial Qatar 2022

Mikel Arriola tiene un antecedente cercano para explicar las consecuencias de un mal rendimiento deportivo de la selección mexicana en torneos grandes. El directivo puso como ejemplos el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América de 2024, dos torneos en los que tocaron fondo.

“Deja darte el antecedente más directo que nos tocó vivir, quizás el peor Mundial después de Argentina 1978. Después vamos a la Copa América y nos echan en la primera ronda, y eso fue hace un año”, recordó.

El Tri quedó eliminado del Mundial de 2022 en la fase de grupos. México compartía sector con Polonia, Argentina y Arabia Saudita. Dos años más tarde, en la Copa América de 2024, el resultado fue el mismo. México fue eliminado en la fase de grupos, sector que compartía con Venezuela, Ecuador y Jamaica.

“Se nos cayó la asistencia en los estadios de manera dramática. Hubo un partido con apenas 15 mil personas. Ahí está otro efecto de un mal Mundial”, concluyó.

