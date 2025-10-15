Germán Berterame mete presión en el ataque de El Tri

Ya lo decía Javier Aguirre. El seleccionador mexicano había comparado el olfato goleador de Germán Berterame con delanteros de la talla de Hugo Sánchez y Javier “Chicherito” Hernández. El “Vasco” le dio la titularidad contra Ecuador y Berterame respondió.

La delantera de la selección mexicana ha sido un sector de muchas dudas. Santiago Giménez no termina de consolidarse; Raúl Jiménez se ausentó por lesión. El puesto de delantero centro sigue estando bajo un manto de interrogantes, pero Germán Berterame dio un paso hacia adelante.

Después de la goleada de Colombia 0-4 sobre México, El Tri necesitaba una inyección de ánimo que le hiciera olvidar ese amargo pasado. Germán Berterame fue el encargado de ejecutar esta acción al aprovechar una mala salida de la defensa ecuatoriana. Gracias a la presión, el balón le quedó al delantero de Rayados de Monterrey justo al borde del área. Berterame se acercó al arco y definió sin problema.

“Fueron dos tres días para cambiar de chip… El mundial va a ser así, de al otro día cambiar de chip y pensar en el otro partido así que es un buen aprendizaje”, dijo el delantero de Rayados.

Germán Berterame estuvo en el momento justo. Esto es un ejemplo tangible de lo que mencionaba Javier Aguirre en la previa. El posicionamiento y el olfato goleador de un delantero que fue comparado con grandes atacantes del fútbol mexicano.

Primer gol con México

El primer gol de Germán Berterame con la selección mexicana llega en su quinto partido. El delantero de Rayados de Monterrey ya había jugado 21 minutos contra estados unidos, 29 contra Japón, 62 contra Corea del Sur, 23 contra Colombia y ahora 61 minutos contra Ecuador. En su segunda titularidad en el conjunto del “Vasco”, Berterame debuta como goleador mexicano.

“En lo personal me siento muy contento muy orgulloso de marcar mi primer gol con esta selección y espero que vengan más… Sabes que vendrán muchas selecciones que no son fáciles, tenemos que seguir trabajando en los pequeños detalles pero todos juntos vamos a sacar adelante cada partido”, dijo Berterame tras el encuentro.

