Javier Aguirre comparó a Germán Berterame con Hugo Sánchez y Chicharito

La delantera de la selección mexicana ha sido un puesto que en los últimos años ha generado mucha discusión. Raúl Jiménez se ha encendido en los últimos partidos de El Tri, pero con su ausencia en el mes de octubre las dudas volvieron a surgir. Sin embargo, Javier Aguirre tiene un gusto especial por Germán Berterame. El delantero de Rayados fue comparado con Hugo Sánchez y Chicharito.

Germán Berterame está teniendo un gran ritmo goleador en esta temporada. Entre la Leagues Cup, el Mundial de Clubes y el Apertura 2025, Berterame ha marcado 12 goles en 18 partidos. El atacante nacido en Córdoba marca un gol cada 129 minutos.

Es por esto que Javier Aguirre tiene una concepción especial sobre él. Hay delanteros de sacrificio y que juegan para el equipo desde el punto de vista colectivo, pero hay otros que tienen un olfato goleador innato. El “Vasco” considera que Javier Berterame tiene el don del segundo, una cualidad que comparte con leyendas del fútbol mexicano como Hugo Sánchez y Chicharito.

“Germán tiene gol, tiene gol, es un don […] Lo tenía Borja, lo tenía Hugo, lo tenía Stuani en el Espanyol, Chícharo… Es algo que es un regalo de alguien, de Dios. Y este cabrón tiene gol (…) Le das 15 minutos, tiene una de gol. Le das 90, tiene una de gol”, dijo Aguirre para TUDN.

Hasta ahora Germán Berterame no ha podido marcar su primer gol con la selección mexicana. El delantero de Rayados de Monterrey acumula 112 minutos dentro del campo divididos en 3 encuentros: contra Estados Unidos, Japón y Corea del Sur.

Ausencia de Raúl Jiménez

Javier Aguirre explicó que la ausencia de Raúl Jiménez en la convocatoria se debe a los problemas físicos del delantero del Fulham de Inglaterra. Jiménez no iba a poder jugar en la doble fecha FIFA y el “Vasco” prefirió llamara a otros delanteros para seguir probando alternativas.

“Raúl metió gol, se dio un golpazo y me dijo: ‘Javier, no voy a poder jugar, ¿quieres que vaya?’. Le dije que no se preocupara”. dijo el estratega mexicano.

