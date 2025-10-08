Álvaro Fidalgo en El Tri, ¿qué opina Javier Aguirre de su convocatoria?

Javier Aguirre sigue probando piezas para el armado de una selección ideal para la Copa del Mundo de 2026. El “Vasco” tiene que probar en partidos amistosos. Una de las posibles inclusiones sería la de Álvaro Fidalgo en la mitad de la cancha. Aguirre ya habló de la posible convocatoria del futbolista español, naturalizado mexicano.

Álvaro Fidalgo ha sido un futbolista que se ha metido en la conversación de los posibles elegidos por su nivel mostrado en el fútbol mexicano. El excanterano del Real Madrid fue una pieza importante en la obtención del tricampeonato del conjunto azulcrema.

Javier Aguirre aseguró en en marzo de 2026 Álvaro Fidalgo será elegible para formar parte de la selección mexicana. El “Vasco” recordó que el mediocampista español llegó al fútbol mexicano sin muchas expectativas, pero que hasta ahora se ha convertido en un jugador de vital importancia dentro del planteamiento de uno de los equipos más poderosos de México.

“Marzo del 2026 me dijeron que es elegible, no he hablado nada porque no sabemos de aquí a marzo que pueda pasar, se está pendiente de su evolución de futbolista, él estaba en Segunda B, lo traen a México, lo trae Solari que era el único que lo conocía y acertó, trajo un jugador de tercer nivel y acá es un crack, fue buena apuesta y nos trajo a un jugador importante”, dijo Aguirre en una entrevista con TUDN.

Álvaro Fidalgo en la Liga MX

El mediocampista nacido en Oviedo llegó al fútbol mexicano en julio de 2021. Álvaro Fidalgo fue adquirido por el América proveniente del CD Castellón. Desde entonces, Santiago Solari le entregó una herramienta al fútbol mexicano que podría estar en el próximo Mundial.

Fidalgo ha jugado 218 partidos con la camiseta de las Águilas del América. Álvaro ha estado dentro del campo durante más de 17,000 minutos en el balompié azteca. En esa cantidad de tiempo ha podido marcar 22 goles y conceder 30 asistencias. Pero lo más importante de todo es Fidalgo le ha dado estabilidad al mediocampo de un club que tenía muy pocos trofeos en los últimos años.

“El chico lleva muchos años aquí, se naturalizó mexicano, tiene muchas ganas de jugar con la selección… si es elegible, está jugando bien, por qué no pensar en él, pero en marzo 2026 es el día”, agregó Aguirre.

Con 28 años, Álvaro Fidalgo ha conquistado 4 títulos en toda su carrera, todos ellos con el América. El joven mediocampista ha levantado 3 Ligas MX y 1 trofeo de Campeones Cup.

