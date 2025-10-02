México pierde a un joven talento para El Tri

Los Pumas de la UNAM han tenido un buen arranque de Apertura 2025. Efraín Juárez ha usado muchos jóvenes en el primer equipo. Unos han tenido suerte y otros no tanto. Ángel Azuaje ha sido uno de los puntos positivos del club. El defensor nacido en México es una pieza interesante pare el futuro, pero Venezuela está en el radar y ya lo convocó.

Ángel Azuaje nació en Monterrey en el año 2004. Sin embargo, el joven defensor vivió en Venezuela durante 10 años. El país sudamericano es la nación de procedencia de sus padres. Esta es la conexión de Azuaje con Venezuela.

Con 20 años, Azuaje ya comienza a tener protagonismo en el fútbol mexicano. El Apertura 2025 ha sido el trampolín para este juvenil. Efraín Juárez ha confiado en sus capacidades. Azuaje ya ha jugado 4 partidos en la temporada, 3 de ellos como titular.

El joven futbolista de 1,81 metros de estatura ha jugado como central, pero Azuaje también puede desempeñar funciones como lateral. Una de las características futbolísticas de Ángel es su firmeza defensiva y criterio para cortar el balón. De hecho, Azuaje no ha recibido ninguna tarjeta amarilla en este torneo.

Venezuela hizo el primer llamado

Ángel Azuaje tiene una conexión muy marcada con el fútbol venezolano. En una entrevista para ESTO, Alexander Azuaje, padre del futbolista, reveló que el deseo del defensor de los Pumas de la UNAM es representar a la selección de Venezuela.

“El jugar para Venezuela es algo que ha estado en su mente desde niño. Nadie se lo ha impuesto y dice que le gustaría ser de la primera generación de Venezuela que va a un Mundial. Pero está claro que si lo llama México no va a desaprovechar la oportunidad, pero no lo han llamado. En Venezuela saben de él”, dijo el padre de Ángel.

Sin embargo, el defensor de Pumas no le había cerrado las puertas a la selección mexicana. En una reciente entrevista con el diario AS, Ángel Azuaje reconoció que ninguna federación se ha acercado para solicitar sus servicios. Azuaje analizará qué le convendrá de cara a su futuro.

“Pues, por ahora, no he recibido ningún llamado de ninguna parte, seguir esperando, haciéndolo bien y buscar que la selección que venga y que convenga más para seguir trabajando como futbolista“, dijo el defensor nacido en Monterrey.

En los últimos días se conoció la convocatoria de Venezuela para los amistosos contra Argentina y Belice. Entre los llamados de Oswaldo Vizcarrondo está Ángel Azuaje. El defensor nacido en México tendrá la oportunidad de vestir la camiseta de la selección mayor de La Vinotinto.

Números de Azuaje en la Liga MX

