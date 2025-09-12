Fernando Gago no ve luz en la Liga MX

Fernando Gago tuvo dirigió sus primeros partidos en la Liga MX en diciembre de 2024 con las Chivas de Guadalajara. El argentino dejó muy buenas impresiones en su paso por el Rebaño Sagrado, pero su abrupta salida del club manchó su imagen. Los resultados positivos son capaces de borrar las decisiones del pasado, pero Gago no las está teniendo todas consigo.

Tras su abrupta salida de la Liga MX, Fernando Gago regresó al fútbol argentino para ir al rescate de Boca Juniors. Pero la directiva Xeneize solo aguantó seis meses. Los resultados de Gago no fueron los mejores.

En 30 partidos dirigidos en Boca Juniors, Fernando Gago dejó un balance de 17 victorias, 5 empates y 8 derrotas. El estratega sudamericano no convenció a la directiva Xeneize y tuvo que salir por la puerta de atrás. En un intento de redimirse, Gago vuelve a México, pero nos resultados no lo acompañan.

Caída del Necaxa

En julio de 2025, los Rayos del Necaxa tomaron la polémica decisión de regresar a la Liga MX a Fernando Gago. La crítica parte del hecho de que Gago tomó la decisión de dejar un proceso a medias en una institución de prestigio como las Chivas. El reto del argentino era cambiar su percepción, pero en el Apertura 2025 no lo está logrando.

Desde que llegó al club, Fernando Gago tiene 10 partidos dirigidos con un balance de 2 victorias, 2 empates y 6 derrotas. Pero los Rayos del Necaxa no consiguen un triunfo desde julio (6 partidos consecutivos sin ganar).

🎥 ¡Fernando Gago se fue de la cancha entre insultos, reclamos y hasta un vaso con líquido que le aventaron!



Al momento de estar abandonando la cancha tras la derrota de #Necaxa por 3-0 ante #Xolos, Fernando Gago recibió abucheos, insultos y reclamos de los aficionados que… pic.twitter.com/4FuODcqdDL — Rogelio Dávila (@rogeliodavila22) September 1, 2025

Uno de los principales problemas del Necaxa ha sido su fragilidad defensiva. El conjunto de Fernando Gago ha recibido goles en todos los partidos de este proceso (incluido la Leagues Cup). En 10 partidos disputados el Necaxa ha recibido 21 goles.

La paciencia es una línea muy frágil que puede cortarse pronto. Los Rayos del Necaxa ocupan el puesto 15 de la tabla de posiciones. El próximo partido del club será el viernes 12 de septiembre. El conjunto de Fernando Gago recibirá a los Bravos de Juárez en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

Sigue leyendo:

– Miguel Herrera no está de acuerdo con que Fernando Gago dirija en México

– Esteban Andrada se fue dolido de Rayados de Monterrey

– Sebastián Cáceres reveló que quería marcharse del América

– Érik Lira rechazó ir a Europa por la selección mexicana