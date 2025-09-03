Érik Lira rechazó ir a Europa por la selección mexicana

En el fútbol mexicano son muy criticados los jugadores que tienen la oportunidad de irse a Europa, pero no lo hacen. Analistas y personalidades de la disciplina han calificado a la Liga MX como una “zona de confort”. Érik Lira pudo irse al Viejo Continente, pero prefirió mantenerse en México.

El destacado mediocampista defensivo reconoció que tuvo opciones para ir al Viejo Continente. Sin embargo, la meta de Érik Lira es estar en el Mundial de 2026. Lira prefiere mantenerse cerca del radar de Javier Aguirre.

“Sí hubo posibilidades de salir a Europa, pero es muy difícil a un año del mundial tomar una decisión así. Decidí estar en casa, con mi gente y con mi selección”, explicó Lira.

🚂🇲🇽 Erik Lira descarta ir a Europa a menos de un año del mundial.



🗣️ “Sí hubo posibilidades de salir, pero es muy difícil a un año del mundial. Decidí estar en casa”@VamosCAzul pic.twitter.com/UQHiyGwCVk — Gerardo González (@gerardoo_gh) September 2, 2025

La decisión del mexicano se sustenta en su continuidad dentro del campo. En caso de fichar por un equipo europeo, Érik Lira debía adaptarse a las nuevas culturas, aceptar su rol de extracomunitario y ganarse un puesto en el once titular. En la Liga MX ya está todo hecho y es una pieza destacada en Cruz Azul.

Los duelos de El Tri

La selección mexicana tendrá un par de partidos amistosos en este mes. El Tri se medirá ante Japón el 6 de septiembre y tres días más tarde enfrentarán a Corea del Sur. Érik Lira está listo para mostrarse y seguirle “llenando el ojo” a Javier Aguirre.

“Mi cabeza está con selección, con Javier Aguirre y mis compañeros, comprometidos con los duelos que vamos a enfrentar. Sabemos que son partidos bastante complicados, son equipos súper ordenados, que vienen haciendo las cosas bien. Son partidos que todos queremos, en los que debemos mostrarnos más, es el tipo de competencia que se tendrá en el Mundial, hacerlo de la mejor manera”, agregó.

Incondicionales, we closely followed the Mexican National Team's first training session in Oakland. 👀



We watched every single drill the team performed up close. 🔥#PorMéxicoTodo 🇲🇽 pic.twitter.com/HmVsr61kLp — Mexican National Team (@miseleccionmxEN) September 2, 2025

Estos dos rivales asiáticos serán un buen termómetro para el proceso del “Vasco”. Después de ganar la Copa Oro 2025, Javier Aguirre y sus dirigidos tendrán dos enfrentamientos con participantes habituales en las Copas del Mundo.

“Son rivales que pueden tocar en el Mundial y que rivales que queremos. Debemos levantar la mano, debemos saber que son duros pero nosotros saldremos con nuestras mejores capacidades”, concluyó.

Sigue leyendo:

– Hugo Sánchez cree que están irrespetando la carrera de Guillermo Ochoa

– Gabriel Milito habló sobre el estatus de su cargo en las Chivas

– El Chaco reveló detalles de cómo tambaleó el puesto de Santiago Giménez en el Milan

– Fernando Ortíz le gana a Gerardo Martino el puesto en Colo-Colo