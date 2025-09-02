Gabriel Milito habló sobre el estatus de su cargo en las Chivas

Las Chivas de Guadalajara no pasan por su mejor momento en la actualidad. El Rebaño Sagrado no consigue la fórmula del triunfo dentro del Apertura 2025 de la Liga MX. Gabriel Milito se mantiene firme en su proceso.

Por la jornada 7 del fútbol mexicano, las Chivas de Guadalajara recibieron en el Estadio Akron a Cruz Azul. El Rebaño Sagrado inició perdiendo el compromiso desde el segundo minuto con un gol de José Paradela. A pesar de que el empate fue anotado nueve 9 minutos después (con un gol de Diego Campillo), Cruz Azul puso el 1-2 definitivo con un tanto de Carlos Rodolfo Rotondi.

Las Chivas de Guadalajara sumaron una nueva derrota como local. El Rebaño Sagrado tuvo la posesión de la pelota, pero no fueron contundentes con ella. Defensivamente las Chivas concedieron muchos espacios a una Máquina que remató hasta 7 veces al arco de Raúl Rangel. Pero a pesar de los malos resultados, Gabriel Milito no piensa dar un paso al costado.

“Aprendí de esos errores. No renuncio por nada del mundo, voy a renunciar solamente el día que sienta que el equipo necesita escuchar otra canción. Pero el equipo o la canción que escucha, siento que le gusta”, dijo el argentino tras el encuentro.

A pesar de este panorama, Gabriel Milito reveló que el club está muy unido internamente. El estratega argentino puntualizó en que son los pequeños detalles los que han hecho que las Chivas no puedan festejar una victoria.

“Internamente estamos muy fuertes y unidos. Van seis partidos donde tuvimos resultados inesperados, donde el equipo en casi todos los partidos fue dominante con muchas situaciones. Y en algunos casos hemos perdido con el rival haciendo mucho menos. El resultado es el que es”, agregó.

El balance de Gabriel Milito

Al contar la Leagues Cup y las primeras jornadas del Apertura 2025, Gabriel Milito ha dirigido nueve partidos oficiales en el banquillo de las Chivas de Guadalajara. El entrenador sudamericano acumula dos triunfos, dos empates y cinco derrotas. Las únicas victorias del Rebaño Sagrado fueron el 4-3 contra el Atlético San Luis (Liga MX) y el 1-2 contra Cincinnati (Leagues Cup).

Gabriel Milito tendrá mucho tiempo para replantear sus estrategias y pulir sus fallas. El próximo partido del Rebaño Sagrado será una compleja visita a las Águilas del América el 14 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes. El Clásico del fútbol mexicano será el próximo gran examen de Gabriel Milito y sus dirigidos.

